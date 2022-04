Attirare la fortuna non è un’operazione esattamente semplice. Molti di noi, infatti, sognano di poter essere calamite per la buona sorte e per il denaro. Ma non sempre riusciamo a raggiungere questo obiettivo, soprattutto con la facilità che desidereremmo. In questo caso, però, potremmo provare ad attrezzarci, mettendo in atto diverse pratiche che potrebbero aiutarci. Tra queste, troviamo certamente il Feng shui. Questa antica e secolare pratica cinese sostiene che gli oggetti presenti nella nostra casa possono emanare vibrazioni positive, aiutando gli abitanti a vivere meglio e con più serenità.

Le piante che attirano fortuna in casa, ecco alcune tipologie che potrebbero aiutarci a rendere l’ambiente in cui viviamo più allegro

In questo caso, quindi, potremmo provare ad affidarci al Feng shui quando si parla di sistemare il nostro appartamento. E potremmo seguire le indicazioni date da questa antica pratica cinese anche quando si tratta di piante. Ce ne sono alcune tipologie, infatti, che sembrano aiutare la sorte, rendendola più propizia e favorevole. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto una pianta in particolare che potrebbe aiutarci nella vita di tutti i giorni, attirando fortuna e aumentando le finanze. Ma ce n’è sicuramente un’altra di cui potremmo sfruttare le incredibili proprietà.

Se vogliamo che i soldi entrino in casa nostra assieme alla fortuna puntiamo su questa elegantissima pianta che renderà case e balconi raffinati e colorati

Oggi ci concentriamo su una pianta di agrumi davvero meravigliosa, che sicuramente potrebbe aiutarci a rendere la nostra casa ancora più bella. Stiamo parlando del kumquat, l’albero da frutto dalle piccole dimensioni appartenente alla famiglia delle Rutacee. Di questa pianta avevamo già parlato in passato, evidenziandone alcune particolarità e il modo giusto di coltivarla. In questo nostro precedente articolo, infatti, sarà possibile consultare ogni sorta di informazione, soprattutto sulla coltivazione. Ma c’è un altro punto fondamentale che non possiamo trascurare.

Il Kumquat, infatti, secondo la pratica del Feng Shui, potrebbe aiutarci a cambiare l’ambiente in cui viviamo. Oltre ovviamente al lato estetico, qui evidenziamo la sua capacità di attrarre soldi e fortuna nella nostra casa. Infatti, pare che questa pianta porti armonia e buona sorte alla famiglia che sceglie di coltivarla, dando una grande mano anche alle finanze. Ovviamente, non stiamo parlando di una scienza esatta ma semplicemente di detti che potrebbero però tornarci utili. Perciò, ora sappiamo che se vogliamo che i soldi entrino in casa, il kumquat potrebbe darci la giusta spinta.

