Chi ama il proprio corpo e cerca di mantenersi in forma, sa bene quanto sia difficile curare i piedi. Questa parte del corpo tende a è molto sensibile.

La pelle dei piedi tende a seccarsi e a screpolarsi e i talloni a indurirsi e ispessirsi. Questo è certamente dovuto all’uso che facciamo dei piedi, sempre sottoposti a pesanti stress. Nei mesi freddi, poi, li teniamo tutto il giorno chiusi nelle scarpe e soffrono, inoltre, il freddo e l’umidità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non dobbiamo disperare, però, se usiamo le giuste strategie possiamo avere piedi lisci e morbidi anche in questo periodo dell’anno. Infatti, se vogliamo avere piedi perfetti e profumati anche in autunno dobbiamo conoscere questo trucco infallibile. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il segreto è mantenerli sempre idratati

Per contrastare i danni del freddo invernale è importante scegliere le giuste calze, evitando quelle acriliche. Le scarpe anche sono importanti, non devono essere troppo strette né troppo larghe.

Dopo ogni doccia, dobbiamo sempre esfoliare la pelle morta e poi idratare con una crema specifica. Molto importante, inoltre, è stendere ogni giorno uno strato di crema idratante, in modo che i piedi abbiano sempre la giusta consistenza e la pelle non possa seccarsi. Eseguendo questa semplice routine, non ci ritroveremo mai più con talloni screpolati e ruvidissimi.

Se, però, vogliamo ogni tanto concederci una cura speciale per i piedi, dobbiamo conoscere questa tecnica veloce ed efficace.

Se vogliamo avere piedi perfetti e profumati anche in autunno dobbiamo conoscere questo trucco infallibile

Possiamo usare un prodotto innovativo che si trova in commercio di diverse marche e tipologie: si tratta della maschera a calza.

Possiamo preparare i piedi con un pediluvio in acqua calda e con del bicarbonato di sodio, il nostro alleato low cost per avere una pelle morbida. Poi dobbiamo asciugare accuratamente i piedi e applicare la maschera come se fosse una calza.

Si tratta di una maschera imbevuta di sostanze nutrienti ed esfolianti studiata apposta per il benessere dei piedi.

La indossiamo e lasciamo che le sostanze agiscano rimuovendo lo strato superiore di cellule morte. Questa maschera è perfetta per trattare i calli e le screpolature e per rendere i piedi lisci e morbidi.

Dopo mezz’ora possiamo rimuovere la calza e sciacquare: noteremo subito come i nostri piedi appariranno rinnovati.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato un ingrediente economico perfetto per idratare i nostri piedi.