In questo periodo di festività moltissimi italiani amano decorare la casa e il giardino con decorazioni e luminarie a tema. Tra alberi di Natale, presepi e lucine, praticamente chiunque ha decorato la propria casa.

Le luci natalizie sono amatissime per decorare gli alberi e le finestre, ma dobbiamo sapere come evitare brutte sorprese nella bolletta dell’energia elettrica.

Quali scegliere e come usarle per minimizzare i consumi e gli sprechi

La prima cosa che dobbiamo fare se abbiamo a cuore i consumi e l’ambiente è controllare che tipo di luminarie abbiamo acquistato. Oltre a verificare sempre che si tratti di prodotti controllati e garantiti, dobbiamo scegliere quelle che funzionano con la tecnologia a led.

Se possediamo vecchie lucine ad incandescenza, è arrivata l’ora di dirgli addio e di sostituirle con quelle a basso consumo energetico. Il led consuma fino all’80% in meno, con ovvie conseguenze sulla bolletta.

Se vogliamo sapere quanto consumano le nostre luci, dobbiamo verificare i Watt. Più alto è il valore più alto è il consumo, quindi dovremo preferire prodotti con un valore inferiore.

Un’alternativa furba per evitare sprechi e consumi pazzi è quella di scegliere lucine a led che funzionano a batteria. In questo modo non rischieremo spese inaspettate e potremo creare delle luminarie sicure. In particolare, queste luci sono consigliate per chi ha bambini piccoli e animali che girano per la casa perché sono più sicure.

Se vogliamo accendere le luci natalizie senza paura di bollette pazze dobbiamo seguire questi consigli

Se abbiamo già le nostre luminarie e vogliamo ridurre il consumo senza acquistarne altre, possiamo adottare un semplice stratagemma. Basterà comprare un timer e collegarlo alla spina delle luci, in modo da regolare il tempo di accensione.

Durante la notte non è necessario che l’albero di Natale sia illuminato e possiamo così spegnerlo automaticamente. Potremo regolare l’accensione all’alba e lo spegnimento dopo mezzanotte, per avere le lucine sempre accese senza sprechi.

Se invece vogliamo direttamente evitare di consumare l’energia elettrica, possiamo scegliere delle lucine che funzionano con l’energia solare o fotovoltaiche. Funzionano allo stesso modo delle classiche luminarie, ma si ricaricano con l’energia del sole durante il giorno.

Dunque, se vogliamo accendere le luci natalizie senza paura di bollette pazze dobbiamo seguire questi consigli.

Approfondimento

In pochi lo usano eppure questo accessorio è indispensabile per una tavola a regola d’arte anche a Natale.