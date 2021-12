Finalmente è arrivata la Vigilia di Natale ed è quindi tempo di concludere la caccia al regalo perfetto per cominciare a impacchettare. Del resto, è questo il giorno in cui siamo chiamati a vestire i panni degli elfi di Babbo Natale per incartare tutte le sorprese finora acquistate.

Quest’attività apparentemente superficiale è in realtà una vera e propria arte, che addirittura segue gli influssi del fashion.

Chi l’avrebbe mai detto che anche il modo di confezionare i regali rispecchia precise tendenze? Per il Natale 2021, la parola d’ordine è “sostenibilità”: riutilizzare i vecchi addobbi, sperimentare curiose decorazioni artigianali o golosi regali fai-da-te.

Anche per quanto riguarda i pacchi regalo, quindi, basta sacchetti di plastica e rotoli di carta regalo, largo alla stoffa. Di seguito, ecco il trucchetto furbissimo e originale oltre che davvero economico per incartare i regali dell’ultimo minuto, sorprendendo amici e parenti.

Riciclo creativo vecchie camicie

Si chiama Furoshiki ed è la tradizione giapponese che prevede appunto l’uso di stoffe o pezzi di tessuto riciclati al posto della comune carta da pacco.

Ad esempio, è possibile sfruttare le maniche di vecchie camicie per confezionare la classica bottiglia di spumante o olio che ogni anno regaliamo.

Un’ottima soluzione, anche nel caso in cui fossimo rimasti a corto della solita carta animata da iconiche figure quali renne, pupazzi o bastoncini di zucchero.

Dunque, ecco il trucchetto furbissimo, originale e davvero economico per incartare i regali dell’ultimo minuto

Dopo aver inamidato e stirato la manica, appoggiamo su di essa la bottiglia in modo che il bordo superiore rimanga a 2,5 cm dal polsino.

Misuriamo poi 10 cm dal fondo della bottiglia e tagliamo la manica, capovolgiamola e fissiamo la parte inferiore con qualche punto di cucito.

Rovesciamo nuovamente la manica e infiliamoci la bottiglia, lasciando il polsino aperto o chiuso, a piacere.

Completiamo, chiudendo la confezione con un vecchio papillon da uomo o ricavando un fiocco da una vecchia cravatta.

Decorazioni furbe per abbellire il pacco con gusto

Se poi fosse rimasta solo la carta da pacco più anonima, potremmo decorarla con questi geniali spunti di riciclo creativo.

Ad esempio, le vecchie patate spennellate con dell’acrilico bianco diventano in pochi minuti stampini dalle forme variegate.

Oppure, possiamo riciclare le capsule del caffè ormai vuote. Dopo averle colorate con spray oro o argento, pratichiamo un foro sulla zona superiore e infiliamo un nastro rosso.

Fissiamo alle estremità con due nodini et voilà, avremo ottenuto un fantastico nastro con campanelle.

Ancora più semplicemente, decoriamo lo spago delle nostre confezioni regalo con fette di arancia essiccate, bastoncini di cannella o rametti di abete.

Approfondimento