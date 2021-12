Le festività natalizie stanno per iniziare e nelle case degli italiani fervono i preparativi. Molti di noi terranno cene e cenoni in famiglia o tra amici, con banchetti abbondanti e un’atmosfera gioiosa. La decorazione in questi giorni è fondamentale: se vogliamo fare bella figura, dobbiamo curare ogni minimo dettaglio.

Oggi parleremo del modo giusto secondo il Galateo di apparecchiare la tavola e spiegheremo perché anche in pochi lo usano eppure questo accessorio è indispensabile per una tavola a regola d’arte anche a Natale.

Ecco quali passi seguire per una tavola perfetta

Molti di noi amano apparecchiare la tavola delle feste in maniera elegante e raffinata con vari accessori natalizi. Gli amanti della mise en place spesso scelgono sottopiatti in tono alla tovaglia e al centrotavola, bicchieri adatti ai vini che verranno offerti e altri particolari lussuosi e ricercati. In realtà, se vogliamo apparecchiare in maniera ineccepibile, dobbiamo conoscere le differenze tra mise en place alla francese e all’inglese, nonché tutte le regole sulla disposizione di posate, piatti e bicchieri.

Possiamo, però, aver realizzato una mise en place perfetta ma se dimentichiamo questo piccolo particolare, la nostra tavola, secondo il Galateo, semplicemente non è completa. Stiamo parlando del mollettone, indispensabile per proteggere il tavolo sottostante e dare profondità alla tavola. In passato era molto conosciuto ed usato, ma ultimamente è caduto nel dimenticatoio: ora è arrivata l’ora di riscoprirlo, vediamo perché.

In pochi lo usano eppure questo accessorio è indispensabile per una tavola a regola d’arte anche a Natale

Il mollettone è una sorta di sottotovaglia realizzato in un materiale morbido e gonfio leggermente imbottito. In certi casi ha degli elastici che lo possono fissare agli angoli del tavolo e va sempre posto sotto alla tovaglia. Ricopre interamente il tavolo e gli angoli, in modo da creare uno strato protettivo. Questo accessorio serve soprattutto per proteggere il tavolo di legno o vetro dagli urti e dallo sporco, ma non solo.

Serve anche per attutire i rumori delle posate e dei piatti e a mantenere la tovaglia impeccabilmente stesa sul tavolo. Se inizieremo ad usare il mollettone, non riusciremo mai più a tornare indietro, sarà tutto più comodo e protetto. Eviteremo di mettere a rischio il nostro tavolo con vini rovesciati e posate che graffiano il legno. Inoltre, la tavola apparecchiata apparirà più completa, l’effetto è davvero incredibile.

Approfondimento

Ecco l’irresistibile variante natalizia del tiramisù che sta spopolando nelle case degli italiani.