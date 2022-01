Forse dobbiamo ancora metabolizzare la cosa ma, ormai, il 2021 è ufficialmente alle spalle ed è tempo di guardare al futuro. Quello che è appena cominciato si prospetta un anno ricco di sorprese e colpi di scena grazie ai movimenti astrali che già da gennaio potrebbero regalare soddisfazioni. Giove, Marte, Mercurio e la Luna giostreranno le sorti dei segni in questo primo mese. Ed infatti, a gennaio ecco chi sarà baciato da fortuna e denaro e chi dall’amore secondo l’oroscopo 2022.

Gennaio mese del batticuore

Sarà la Luna nuova in Capricorno e successivamente la Luna piena in Cancro a far tornare a battere il cuore dei nati Toro. Già perché gli influssi della Luna stimoleranno il Toro a nuove conoscenze e la voglia di intraprendere nuovi percorsi di vita. La passione sarà inoltre accesa dal supporto di Giove.

Amore e vento di passione, poi, busseranno alla porta di uno dei segni che dati i tanti pensieri potrebbe aver trascurato fin troppo le questioni di cuore. Il segno della Bilancia troverà infatti il favore di Marte ad avere una nuova consapevolezza e una maggior serenità. Queste spalancheranno le porte a nuove conoscenze o a rimettere in sesto la relazione con il partner.

Anno nuovo, vita nuova

Nonostante Venere retrograda, sarà il mix esplosivo di Luna e Marte a rendere irresistibile il Capricorno. Una scarica di energia potrebbe accendere i bollenti spiriti di questo segno che potrà lasciare alle spalle i cattivi ricordi del 2021. Attenzione però a non strafare, troppa sicurezza in se stessi potrebbe giocare brutti scherzi.

A gennaio ecco chi sarà baciato da fortuna e denaro e chi dall’amore secondo l’oroscopo 2022

Giove in Pesci preannuncia un anno esplosivo per i fortunati che sono nati tra il 21 marzo e il 20 aprile: gli Ariete. Gennaio sarà un mese di lavoro ma affrontato con energia e motivazione che potrebbe portare frutti già dalle prime settimane. Comincia un mese famelico di grandi successi per l’Ariete grazie alla potenza liberata da Marte.

Gennaio ruggente

Gli ultimi mesi del 2021 non sono stati particolarmente semplici per il segno del Leone a causa di Venere a sfavore. Per fortuna sia la Luna dal 2 gennaio che Marte dal 24, caratterizzeranno un mese di grandi soddisfazioni lavorative. Maggior concentrazione e una migliore organizzazione potrebbero essere la chiave per ottenere i risultati che da tanto stavamo aspettando.

