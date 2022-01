Le nostre case sono i luoghi a cui teniamo di più in assoluto. Oltre ad attraversarle durante l’arco della giornata, spesso ci conserviamo i nostri averi. Dai gioielli di famiglia, ai contanti che utilizziamo quotidianamente, capita sempre di avere qualcosa di valore. Viviamo in tempi dove la tecnologia fa da padrona e ci accompagna in ogni momento e attività quotidiana. Siamo abituati ad usare i pc, gli smartphone e i tablet. Con questi oggetti passiamo sia il tempo libero che quello impegnato sul lavoro o lo studio. Possono aiutarci questi mezzi ad avere un controllo sulle nostre case? Assolutamente sì. Ormai, infatti, esistono applicazioni davvero per tutto.

La videosorveglianza ci rende più sicuri

La maggior parte delle nostre abitazioni attualmente dispone di sistemi di videosorveglianza. Per ognuno di noi, abitare in case o appartamenti sicuri è fondamentale. Ci fa sentire più sereni quando dobbiamo mancare per lunghi periodi di tempo. Per esempio, se decidiamo di andare in vacanza bisognerà far sì che la nostra casa sia controllata anche a distanza. Ci sorge quindi il dubbio su come poter gestire la sicurezza della nostra abitazione anche se siamo distanti.

Potremo avere sempre accesso alla videosorveglianza in casa anche in vacanza semplicemente scannerizzando un QR code

Abbiamo da poco installato un sistema di videosorveglianza moderno, composto da un po’ di telecamere e magari da un sistema d’allarme collegato con il nostro telefono. Ma se avessimo l’esigenza di vedere fisicamente cosa sta succedendo in un determinato momento della giornata? Basterà installare nei nostri smartphone un’applicazione che ci permette di collegarci con la nostra casa. Ci sono parecchi programmi dedicati a questo tipo di esigenza, solitamente l’azienda installatrice ne offre sempre qualcuno, ma possiamo trovarne anche di universali. Per esempio, tra le molteplici, “At home camera” è un’applicazione scaricabile a poco prezzo che ci permette di utilizzare il nostro smartphone come monitor di controllo. Con pochi euro potremo avere il controllo diretto e in diretta direttamente dal posto in cui ci troviamo.

Il Mondo degli Android fornisce anche tutta una serie di applicazioni gratuite, come per esempio “Onvif IP”. Con le stesse opzioni di controllo, avremo una visione sempre disponibile. Queste applicazioni permettono anche di registrare, magari con la versione, pro, determinati momenti o tutta la giornata. In questo modo, se qualcosa non ci è chiara, potremo chiedere consulenza al video e vederci sicuramente meglio.

Connettiamo ora telefono e telecamere

L’importante è installare delle telecamere con accesso wifi, che attualmente sul mercato possiamo trovare a prezzi più che accessibili. Questi tipi di dispositivi hanno il vantaggio di non dover utilizzare cavi o fili fisici, di conseguenza ci risulteranno estremamente facili da installare. Infatti, le telecamere e il nostro telefonino comunicheranno grazie alla connessione internet. Una volta che abbiamo creato il nostro nuovo impianto, basterà connettere le telecamere alla nostra app tramite il loro indirizzo IP, o QR code che si può trovare sul retro o sul foglio informativo del prodotto stesso. Quindi potremo avere sempre accesso alla videosorveglianza in casa anche in vacanza semplicemente scannerizzando un QR code.