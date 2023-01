Se usi WhatsApp dovresti fare subito questa verifica, potrebbe evitarti un problema in futuro

Se per molti è naturale mandare un messaggio attraverso WhatsApp, per altri potrebbero non essere note le potenzialità dell’applicazione. Un esempio è rappresentato una funzione studiata per ottimizzare l’utilizzo dello smartphone. Ecco di cosa si tratta.

Mandare un messaggio su WhatsApp è una di quelle cose che quasi tutti sanno fare. Si tratta di un atto divenuto quasi fisiologico della quotidianità. Il proliferare degli smartphone ha, inoltre, reso la tecnologia uno strumento sempre più prezioso e a disposizione di tutti.

Il lavoro di sviluppo di WhatsApp ha fatto sì che l’applicazione per telefono abbia caratteristiche in grado di prevenire situazioni che potrebbero essere spiacevoli. Per fare un esempio chiaro si può parlare di una funzione particolarmente utile.

Se usi WhatsApp dovresti fare subito questa verifica, ecco come operare

Per utilizzarla, dalla prima schermata dell’app, è sufficiente andare in alto a destra sulle tre lineette. Toccandole si apre una finestra in cui è possibile scegliere Impostazioni.

Tra le voci del menu presenti si potrà andare a selezionare Spazio e Dati. Successivamente si dovrà andare su Gestisci Spazio.

Facile leggere i dati

Si accederà a una schermata in cui si avrà la possibilità di sapere esattamente quanto spazio occupano i dati scaricati da WhatsApp. Il dato è riportato sulla sinistra, mentre sulla destra avrà contezza della capacità totale residua del dispositivo.

Ciò che va fatto è, di tanto in tanto, verificare quale sia la proporzione tra spazio occupato e restante. Quando il primo dato comincia a lievitare sensibilmente al punto da limitare troppo il secondo, sarebbe meglio cancellare i file che non servono più

La stessa schermata consente di avere una panoramica sulle scelte da fare per liberare spazio. Ad esempio c’è la sezione dedicata ai file “Inoltrati molte volte”, quella dei file più grandi oltre 5 Mb. Sulla destra, tra l’altro, è indicato quanto ciascuna sezione “pesa” nell’economia della capacità del dispositivo.

Attenzione alla capacità quando si sceglie il telefono

Il consiglio è, ovviamente, quello di cancellare periodicamente i file grandi e che non sono più utili.

Altrimenti il rischio è che, di punto in bianco, il telefono potrebbe segnalare la memoria in esaurimento. A quel punto la fretta potrebbe generare anche scelte sbagliate.

Naturalmente WhatsApp non è l’unica applicazione che occupa spazio, ma sicuramente il suo utilizzo costante può favorire i suoi effetti sul riempimento.

A tal proposito, quando si acquista un telefono, sarebbe sempre opportuno focalizzarsi su prodotti che abbiano una memoria compatibile con le proprie esigenze.

Una procedura che tornerà molto utile

Vale, dunque, la pena conoscere la procedura di liberazione dello spazio attraverso WhatsApp. E magari suggerirla ad un amico, dicendogli chiaramente: “Se usi WhatsApp dovresti fare subito questa verifica”.

Anche perché si tratta di un’applicazione che quasi tutti usano, senza che moltissimi ne conoscano a fondo le funzioni.

Discorso che si potrebbe, ovviamente, estendere, anche ad altri Mondi come quello di Facebook. Realtà che fanno parte della vita quotidiana e ormai facilmente accessibili da qualunque luogo attraverso gli smartphone.