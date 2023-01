Puntata imperdibile tra sfide e colpi di scena, ecco chi sarà il super ospite ad Amici. “Bella fregatura”!

Domani a partire dalle ore 14 Amici di Maria De Filippi promette scintille. Il “Capodanno gate” produce ancora effetti che vedremo in studio. Intanto sarà ospite uno dei rapper più amati.

Le indiscrezioni filtrano da alcuni curiosi che riescono a far trapelare nomi e curiosità. Intanto anche la puntata di domani di Amici è molto attesa. Innanzitutto perché le conseguenze del “Capodanno alla noce moscata” sono ancora nel vivo e non si esauriscono con l’uscita di Tommy Dali domenica scorsa. In settimana la Prof Lorella Cuccarini striglia anche il cadetto NDG (all’anagrafe Nicolò) e non fa mistero del suo sdegno per quell’incapacità del giovane di pensare con la propria testa. E dal 31 dicembre, tutti gli allievi sono sotto l’occhio della lente d’ingrandimento. La giuria di prof non pare affatto intenzionata a perdonare altre scaramucce. Cioè eventuali comportamenti sbagliati che trasmettono messaggi osceni al pubblico a casa.

Il rapper che scalda il pubblico in studio

All’interno di tale cornice, arriva domani la puntata imperdibile tra sfide e colpi di scena. Intanto l’ospite con ogni buona probabilità sarà Ernia, il rapper che all’anagrafe è Matteo Professione. Si chiama così perché ai tempi delle scuole ad una sua compagna diagnosticano l’ernia all’ombelico. Matteo inizia a chiamarla “Ernia” e poi sarà lei a compiere la contromossa e incollargli il soprannome chiamandolo proprio “Ernia”. Nasce da qui l’idea del nome d’arte di Matteo. In studio dovrebbe cantare “Bella fregatura”, testo che fa riferimento ad una discussione con la propria lei e rappresenta uno dei brani di punta dell’album “Io non ho paura”. L’artista che nasce a Milano e ha 29 anni, riscuote molti consensi di pubblico soprattutto tramite i canali social incassando risultati importanti.

La mossa imprevedibile di Alessandra Celentano che aggiunge un banco in classe

Ma le sorprese sono diverse. Intanto veniamo ai giudici: per la gara di canto pare proprio ci sarà Gerry Scotti. Per la gara di ballo invece dovremmo avere in qualità di giudici Virna Toppi, Simona Tribuna e Riccardo Tocchi. La settimana scorsa la sfida di Samu viene congelata quindi tutto il pubblico attende vedere cosa accadrà nella tornata di domenica 22. Secondo rumors che hanno il sapore del vero, la prof. Alessandra Celentano introduce in classe un altro nome. Si tratta di Packy e dovrebbe sfidarsi proprio con Samu. Ma è tutto da vedere!

Puntata imperdibile tra sfide e colpi di scena, si avanza verso il serale ma Gianmarco

Per il canto, pare Lorella abbia ancora il dente avvelenato con NDG e non ne farebbe mistero. Tra i brani in gara ci sono “7000 caffè”, “Fuori dal tunnel”, “Mi fido di te”, “Spaccacuore”. In generale, la sfida inizia a farsi rovente perché tra poche settimane dovrebbe partire il serale che rappresenterà la vetrina più ambita e di rilievo per i partecipanti. La preparazione si fa via via più intensa ed è vietatissimo cadere in atteggiamenti modello “Capodanno gate”.

Per il ballo pare ci sia il nome di chi accede al serale. Si tratterebbe di Isobel e la rivelazione viene fuori dai rumors che circolano intorno alla registrazione della puntata. Emerge anche un’assenza ingiustificata, quella di Gianmarco ed è strano non si conosca il motivo della mancata partecipazione.