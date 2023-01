Chi usa Facebook, Instagram e TikTok potrebbe imbattersi in una parola strana, ecco cosa significa

I social network sono un terreno in cui si mescolano più generazioni. Ed è innegabile che i più giovani usino nuovi termini che fuoriescono con un ritmo difficile da seguire. Ecco un esempio di una parola che chi ha una certa età potrebbe non conoscere.

I social network, per molti versi, hanno proiettato nel virtuale dinamiche che già esistevano tra diverse generazioni. Chi ha più di trent’anni ricorderà come i genitori meno amanti della tecnologia si stupissero nell’immaginare che un telefono potesse scattare delle foto.

Chi usa Facebook, Instagram e TikTok si confronta con diverse generazioni

Usare Facebook, Instagram e TikTok ha accelerato i flussi di informazioni tra giovanissimi e persone che non lo sono più. E in un Mondo che va veloce alzi la mano chi, non più adolescente, potrebbe aver faticato a comprendere certi neologismi utilizzati dalle nuove generazioni.

Molti potrebbero essersi scervellati su cosa significa Pov. Altri ancora presto potrebbero imbattersi su questo termine formato da tre lettere. Tanto vale capire una volta per tutte come interpretarlo.

Il significato dell’acronimo

Si usa il termine Pov generalmente nelle stories di WhatsApp o Instagram, ma anche nelle clip di TikTok. Il motivo lo si intuisce nel momento in cui si spiega da cosa deriva.

Pov, infatti, è sostanzialmente un acronimo. Cioè una parola che è formata dalle lettere con cui inizia ogni termine di un gruppo di parole. Nel caso specifico l’espressione per intero è: “Point of view”. In inglese significa “punto di vista”.

Quando, perciò, si vede la scritta Pov si vuole invitare chi sta vedendo quel contenuto a capire il presupposto da cui si genera uno stato d’animo.

Sarà più facile farsi una risata sui social network

Potrebbe, ad esempio, capitare di vedere un video in cui si vede qualcuno particolarmente agitato, triste o arrabbiato. In questi casi il creator potrebbe utilizzare la dicitura “Pov”, aggiungendo ciò che potrebbe aver innescato il suo comportamento o reazione.

Una volta compresa l’origine del termine e i principi d’applicazione diventerà davvero semplice interpretare post che contengano questo strano termine. Anche perché molto spesso si tratterà di contenuti tendenti all’ironia che potrebbero anche strappare una risata.

Questa informazione tornerà sicuramente utile a chi usa Facebook, Instagram o TikTok. Universi virtuali in cui milioni di persone spendono una parte del loro tempo attraverso i loro smartphone. Lo si fa un po’ ovunque: a casa, in spiaggia, in pausa al lavoro o mentre si è alla fermata del bus. Dimensioni che diventano una sorta di piazza virtuale in cui restare in contatto con gli amici, condividere con loro alcuni momenti, informarsi e scambiare opinioni.

L’uso consapevole dei social resta perciò una risorsa dei tempi moderni, da utilizzare e sfruttare al meglio.