L’aumento dell’inquinamento e l’utilizzo di cibi arricchiti di sostanze chimiche, hanno comportato un aumento esponenziale delle allergie nei bambini. Fin dalla prima infanzia sviluppano adenoidi, che li costringe a una cattiva respirazione soprattutto notturna. I tessuti del naso costantemente infiammati non lasciano passare correttamente il flusso dell’aria, obbligando a respirare con la bocca.

Molti non conoscono la stretta relazione fra difficoltà respiratorie e conformazione della bocca

Tenendo per molte ore al giorno la bocca aperta, la lingua non appoggia correttamente nella sua sede: il palato. Questo può compromettere il suo sviluppo, poiché tenderà a rimanere piccolo. La lingua, infatti, esercita un’azione decisiva nel suo accrescimento poiché lo costringe ad allargarsi seguendo la naturale crescita del corpo. Mancando questa sollecitazione, esso tende a rimanere più piccolo del normale.

Come può influire tutto ciò sulla respirazione?

Non si tiene conto che il setto nasale poggia le sue basi proprio sul palato. Questo è a tutti gli effetti il suo “pavimento”. Se quest’ultimo non si allarga sufficientemente, il naso stesso finirà per avere le sue “pareti” strette. Complicando a sua volta la respirazione. Come si evince è un circolo vizioso in cui un elemento influisce sull’altro e ne è a sua volta influenzato.

Il rimedio?

Dai tre anni di età, se si ha il sospetto che il bambino non respira correttamente, è bene rivolgersi all’otorino. È importante ristabilire il prima possibile il corretto flusso respiratorio attraverso il naso. Inoltre, intorno ai 5 anni è previsto il primo controllo dal dentista che si accerterà del corretto sviluppo dentale. Potrà suggerire l’eventuale inserimento di un espansore rapido del palato. Un semplice apparecchio che allargherà l’ossatura che fino ai 6/7 anni non si è ancora saldata. Pertanto totalmente indolore. Qualche fastidio invece il bambino lo potrà avvertire se mette l’apparecchio solo successivamente a osso chiuso.

Allargando il palato, il naso trarrà immediati benefici, perché il canale disponibile al flusso dell’aria sarà più largo. Non bisogna sorprendersi del fatto che molti non sanno che il palato è il pavimento del naso e non conoscono la stretta relazione fra difficoltà respiratorie e conformazione della bocca. Rivolgersi ai medici specialisti già in tenera età può rivelarsi la scelta giusta per regalare grandi benefici al futuro del proprio figlio.