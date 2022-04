A volte capita di trovare dei veri e propri tesori nascosti nei luoghi più impensabili, magari nella nostra soffitta o persino nel nostro portafogli.

Infatti, ci sono vecchi giocattoli, fumetti, francobolli, vestiti, dischi, monete e tanti altri oggetti che valgono molto di più di quello che possiamo pensare. Ecco perché dovremmo tenere gli occhi aperti prima di regalare un nostro vecchio fumetto al nipotino o usare una moneta per pagare il gelato.

Quando si tratta di monete, in particolare, è importante osservare il disegno sul retro. Se ci sembra di non averlo mai visto, una breve ricerca su Internet può farci capire se è il caso di tenercela stretta. Infatti, una moneta rara può valere dalle decine alle migliaia di euro.

L’importanza di una moneta rara

Quando si tratta di collezionismo, ci sono soprattutto due aspetti che ne determinano il valore. Il primo è la rarità e l’unicità dell’oggetto, il secondo è rappresentato dalle condizioni in cui si trova. Generalmente, lo stesso vale anche per le monete.

Per quanto riguarda la rarità di una moneta, questo dipende dal numero di esemplari in circolazione con quelle esatte caratteristiche. Spesso le monete sono state create volutamente in tiratura limitata, anche per renderle più preziose ai collezionisti. Questo è il caso delle monete commemorative, utilizzate per celebrare soprattutto eventi o personaggi storici. Ne esistono di ogni Paese e In Italia ormai ne vengono prodotte di nuove quasi ogni anno.

Se troviamo questa moneta da 2 euro in tasca sarà come vincere alla lotteria

Le monete commemorative da 2 euro più ricercate sono quelle di Monaco, Andorra, Malta, Vaticano, Finlandia e San Marino.

Un caso particolare è quello della moneta commemorativa per Grace Kelly. Si tratta di una moneta da 2 euro emessa nel 2007 per il venticinquesimo anniversario della sua morte.

Sono stati distribuiti solo 20.001 monete ai collezionisti, ma pare che alcune siano ancora in circolazione. Oggi questa moneta può valere dai 600 ai 2.500 euro circa, a seconda delle sue condizioni. Consideriamo che per migliorarle potrebbe bastare una pulizia adeguata.

Ecco perché se troviamo questa moneta, dovremmo sicuramente evitare di spenderla futilmente e cercare di ottenere un buon affare vendendola agli appassionati di numismatica.

Considerato che il valore di una moneta rara potrebbe crescere nel tempo, alcuni lo considerano un buon investimento. Infatti, acquistare una moneta commemorativa dell’anno in corso potrebbe portarci guadagni inaspettati in futuro a fronte di una spesa minima.

Approfondimento

Cerchiamo nelle nostre tasche perché queste monete da 2 euro arrivano a valere 2.000 euro