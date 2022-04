Creatività e fantasia sono 2 qualità che possono fare la differenza nella gestione della vita familiare. Trovare un riutilizzo a un oggetto apparentemente inutile può servire a massimizzare la convenienza e risparmiare qualcosa.

Che il risparmio sia la migliore arma di ricchezza è cosa abbastanza nota. L’economia domestica è una vera e propria arte da affinare con il tempo, ancora più importante quando la famiglia è numerosa e le entrate non sono tante. Ma quali sono i migliori oggetti per ricicli casalinghi?

Perché dare una seconda possibilità a questi materiali da riciclo

Questi modi di riutilizzare le vaschette in plastica sono davvero poco conosciuti, ma tutti geniali. Si tratta dei contenitori normalmente impiegati per il commercio di formaggi, salumi e prodotti da frigo o per le verdure nei supermercati.

Lo stesso vale anche per le cassette delle fragole, che molti buttano via e che sono invece utilissime in tutti questi casi. Le fragole sono, inoltre, un prodotto di stagione da consumare in questo periodo per macedonie o per preparare ottimi dolci.

Oltre a riciclare vaschette di plastica e cassette di vendita delle fragole, esiste ancor un altro riciclo interessante. Si tratta delle comunissime retine della frutta in cui acquistare al supermercato limoni, arance, cipolle e altra frutta e ortaggi. Oltre a rappresentare un’attenzione per l’ambiente, il risparmio sarebbe anche in termini economici e super conveniente.

Allora oltre a riciclare vaschette di plastica e cassette delle fragole possiamo utilizzare così brillantemente le retine della frutta

Un primo modo creativo per riutilizzare le retine della frutta è per abbellire le comuni forcine nere per capelli. Basterà tagliarne una striscia lunga e larga con le forbici e arrotolarla su se stessa come se fosse un bigodino. Poi, passare qualche giro di filo al centro, come per realizzare un fiocco. Con la forbice, spuntare ogni lato fino a creare una pallina. Poi, basterà attaccarla alla forcina per abbellirla, usando un goccio di colla a caldo.

Inoltre, possiamo usarle per rivestire dei cucini e renderli maggiormente decorativi. Questo procedimento è maggiormente indicato per quelli da esterno.

Poi, ancora, con le retine possiamo realizzare dei quadri decor moderno in junk art, cucendone diverse di colori differenti e applicandole su una tela bianca.

Si possono realizzare simpatici pupazzi riempiendole all’interno e applicando dei bottini da cucito al posto degli occhi. Possiamo usarli anche per vestire bambole e pupazzi dei piccini.

