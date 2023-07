Se ti appassionano le saghe familiari, storiche e non, oltre ai Leoni di Sicilia devi leggere questi libri

Le saghe familiari sono romanzi che ricoprono un largo spazio di tempo che coinvolge più generazioni di una famiglia. Seguire la genealogia e le vicende ricollegatevi, il tempo che scorre e i mutamenti che apporta, rende queste opere appassionanti e favorite da molti lettori. Dopo averne trovato piacevole la lettura, sarà inevitabile cercarne delle altre del medesimo genere. Per facilitare la ricerca ne abbiamo raccolte alcune, italiane e straniere, che potrebbero fungere da spunto anche per quanti ancora non ne abbiano mai lette.

La narrativa, recente e non, fortunatamente è ricca di saghe familiari da poter inserire nell’elenco delle proprie letture. Tra le opere contemporanee, non possiamo non citare I leoni di Sicilia (2019) di Stefania Auci, divenuto un vero e proprio bestseller. Proseguito con L’inverno dei Leoni del 2022 e con il quale si conclude la saga dei Florio. Si tratta di due romanzi storici ambientati nell’Ottocento e che seguono l’ascesa dell’importante famiglia Florio a Palermo.

Libri da leggere

Se ti appassionano le saghe familiari, storiche e non, ti converrà segnare anche altri titoli da leggere. Precedente a I Leoni di Sicilia, I viceré di Federico De Roberto pubblicato nel 1894. Romanzo storico di ambientazione ottocentesca che ruota attorno alla famiglia nobiliare Uzeda che vive a Catania. Il romanzo ne ripercorre le vicende attraverso tre generazioni. Pubblicato nel 2020, La casa sull’argine. La saga della famiglia Casadio di Daniela Raimondi. Ci spostiamo al Nord questa volta con le famiglie padane dei Casadio, che attraversano due secoli di storia italiana a partire da quella ottocentesca.

Recente anche Gente del Sud. Storia di una famiglia (2018) di Raffaele Mastrolonardo. Le vicende ruotano attorno alla famiglia pugliese Parlante e coprono un lungo arco temporale ricco di storia: da fine Ottocento alla fine del Novecento.

Opera italiana del 1948 e vincitrice del Premio Strega, Menzogna e sortilegio di Elsa Morante. Quest’opera, considerata uno dei capolavori della scrittrice, prende avvio dai racconti di Elisa che, rimasta sola, ricostruisce la storia della propria famiglia tra XIX e XX secolo.

Se ti appassionano le saghe familiari, storiche e non, non puoi perderti questi titoli

Spostandoci fuori dalla nostra penisola, troviamo ulteriori opere straniere degne di interesse. Prima tra tutte, immancabile tra le saghe familiari, Cent’anni di solitudine (1967) del Premio Nobel Gabriel Garcia Márquez. Ambientato nell’immaginario paese sudamericano di Macondo, in un clima surreale e ricco di elementi soprannaturali, segue le vicende della famiglia Buendía per ben sei generazioni. Sempre appartenente al filone del realismo magico, La casa degli spiriti (1982) di Isabel Allende. Al centro della storia la famiglia, con le sue generazioni, del proprietario terriero Esteban Trueba. Ambientato nel XX secolo in Cile, ne rispecchia i rivolgimenti politici.

Alex Haley nel 1976 pubblica Radici, opera in cui ricostruisce la storia dei propri antenati da parte di madre. La narrazione prende avvio da quando il capostipite vive in Africa, prima di diventare uno schiavo afroamericano. Più recente, precisamente del 2021, e ambientato in Africa, Capelli, lacrime e zanzare di Namwali Serpell. Narra le storie di tre famiglie zambiane, una mista, una di colore e una bianca del XX secolo, attraverso lo scorrere delle generazioni e gli incontri delle stesse. Non si tratta di un’opera propriamente realistica, perché vi compaiono elementi soprannaturali.

Trasferiamoci in Cina con Sorgo Rosso del 1896 scritto dal Premio Nobel Mo Yan. Le vicende della famiglia partono da un matrimonio infelice della nonna innamoratasi di un uomo considerato un brigante. Ambientato nel periodo delle invasioni giapponesi. Tanti gli elementi surreali all’interno. Sebbene ve ne sarebbero ancora altri, concludiamo la lista dei suggerimenti con La famiglia Karnowski di Israel Joshua Singer. Narra di tre generazioni di una famiglia ebrea in Germania nel XX secolo.