Nel pieno dell’estate ecco i trucchi per rinfrescare casa e combattere il caldo afoso, utili per vivere le giornate un po’ meglio con sollievo e benessere dalle alte temperature.

L’estate è una stagione in cui i raggi del sole sono molto intensi e possono creare anche dei gravi danni. Pensiamo alle scottature della pelle, ad esempio, ma anche ai malori che può provocare un colpo di calore. Ne sono soggetti sia persone che animali in tutto il Mondo.

Vale la pena, quindi, conoscere i trucchi per rinfrescare casa il più possibile in modo da vivere in un ambiente confortevole nel quale poter stare al riparo e provare un po’ di sollievo. Quando si deve stare tutto il giorno fuori casa, il caldo e gli sbalzi di temperatura tra il fuori e il dentro dei locali può provocare qualche problema di salute.

Molte persone trovano questo refrigerio e sollievo nel condizionatore. Naturalmente, ci sono dei pro e dei contro nell’utilizzo di questo apparecchio. Qui di seguito vedremo dei trucchi che non lo includono ma che sono ugualmente efficaci.

I trucchi per rinfrescare casa: cosa fare in estate

Il caldo e l’afa possono essere grandi problemi soprattutto per chi vive in città. Lì gli spazi sono più coperti e più ridotti, mentre chi vive in periferia e in zone di campagna può contare su spazi aperti e il ricircolo di un po’ più di aria.

Ad ogni modo, ecco che cosa si può usare in casa per stare meglio:

aprire le finestre opposte della casa in modo da creare una corrente d’aria in modo naturale;

usare tende spesse con colori scuri per impedire ai raggi solari di passare;

mettere in casa delle piante rinfrescanti (aloe vera, ad esempio);

appendere asciugamani bagnati davanti alle finestre.

In tutti questi modi è possibile creare una temperatura più bassa di quella presente all’esterno. Non si spendono soldi per questi metodi e si starà più al fresco. Naturalmente, il ventilatore può aiutare. È di sicuro un metodo più economico e più salutare del condizionatore.

Attenzione alla temperatura

Ricordiamo a tutti che in casa non bisogna mai esagerare con l’abbassamento della temperatura. Se si decide di usare il condizionatore, ad esempio, bisogna mantenere una temperatura che sia di poco inferiore a quella presente all’esterno, magari mettendolo in modalità deumidificazione.

Questo è molto importante per evitare sbalzi termici troppo grandi quando si esce e si rientra. I problemi più comuni in estate sono il mal di gola, il raffreddore, il torcicollo e problemi intestinali dovuti proprio al caldo e al freddo che si susseguono troppo repentinamente.