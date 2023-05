Come correggere l’alimentazione in poco tempo per superare la prova costume

Come correggere l’alimentazione per essere in fprma-proiezionidiborsa.it

Un’alimentazione sana e bilanciata sappiamo essere alla base di tutto. Mangiando bene non vedremo miglioramenti solo per quanto riguarda l’aspetto fisico, ma può andare a cambiare anche l’aspetto estetico.

Infatti potremmo avere meno brufoli e una pelle molto più luminosa. Eppure non tutti sono disposti a mangiare bene, molti fanno vincere gli attacchi di fame. In realtà basta veramente poco per seguire un’alimentazione che sia bilanciata nel suo complesso ma non troppo restrittiva.

La colazione

Tutto parte dalla colazione. Sin da piccoli siamo stati abituati a consumare merendine ricche di calorie. Beh, se vogliamo iniziare un percorso di dimagrimento le dobbiamo mettere da parte. a prima mattina sarebbe consigliabile consumare delle fette biscottate con un po’ di yogurt greco e marmellata. In alternativa si possono anche scegliere creme a basso contenuto di zuccheri e grassi, che siano comunque alla nocciola o cioccolato. Al posto delle fette biscottate possiamo anche mettere il pane tostato, meglio se quello di segale in quanto è povero di grassi ma se non piace va bene anche altro. È importante inoltre variare la colazione. Un giorno le fette biscottate con la marmellata, un altro giorno il latte con i biscotti, un altro giorno lo yogurt e così via..

Come correggere l’alimentazione in poco tempo per una linea perfetta

Una volta che abbiamo fatto già una colazione abbondante ma salutare, fino a pranzo possiamo arrivare senza avere attacchi di fame. Ovviamente a metà mattinata lo spuntino ci sta. Al posto di patatine in busta o altri snack golosi, si può optare per della frutta fresca e secca insieme, che vanno ad aumentare il metabolismo. Se non lo si è mangiato a colazione anche uno yogurt va bene.

Il pranzo

Nel pranzo dobbiamo andare a creare un piatto che sia bilanciato in termini di carboidrati, proteine, ecc.. Dunque, non è vero che la pasta non deve essere consumata, anzi tutto il contrario! A seconda ovviamente del nostro corpo ci saranno grammature diverse. Prendiamo come esempio 80 grammi di pasta. A questi andiamo ad aggiungere della verdura, circa 200 grammi. Bisognerà aggiungere ad ogni pasto della verdura. Possiamo poi, per rendere il piatto più gustoso, anche un formaggio light come robiola oppure un po’ di ricotta va bene.

La cena

Se a pranzo abbiamo mangiato un alimento crudo, ad esempio fesa di tacchino con della verdura, è preferibile consumare a cena un alimento cotto. Dunque potremmo mangiare un po’ di pesce arrosto oppure fatto in padella, sempre con un po’ di verdura. Ci affianchiamo anche una fonte di carboidrati, come ad esempio una fetta di pane. Sono ottime anche delle insalatone complete, anche di legumi per completare al meglio l’alimentazione. Ed ecco come correggere l’alimentazione in poco tempo, senza limitazioni.