Solo 392 calorie per piatto gustoso e light: altro che spaghetti, pollo, insalata e una tazzina di caffè

Nonostante queste giornate suggeriscano il contrario, fra poco ci troveremo in estate e le insalatone saranno protagoniste delle nostre tavole. Se cerchiamo delle alternative alla classica lattuga e pomodorini di seguito troverai alcune idee sfiziose.

Siamo alle porte dell’estate e già sentiamo il profumo del mare oppure udiamo il richiamo delle verdi distese montane. Se stai cercando di recuperare la forma per la prova costume senza metterti necessariamente a dieta, basterà mangiare grandi porzioni di frutta e verdura. Spesso però per mancanza di tempo o dei giusti ingredienti nel frigorifero ci ritroviamo a preparare la solita insalata con i pomodori e con il bonus extra della scatoletta di tonno. Con pochi ingredienti diversi potremo invece creare invitanti e complete insalate, davvero sfiziose.

Solo 392 calorie per piatto gustoso e light: l’insalatona alla greca con avocado

Per preparare questa invitante insalata primaverile od estiva ci serviranno pochi ingredienti. Vediamoli insieme:

300 grammi di feta grigliata;

2 avocadi;

1 cespo di lattuga di media grandezza;

metà cetriolo;

metà limone o 2 cucchiai di aceto balsamico;

mezzo peperone dolce;

10 olive;

qualche foglia di basilico.

Ricordiamo che la feta è uno dei formaggi che non ha un elevato apporto di colesterolo (circa 68 mg per etto). Se volessimo però rendere adatta questa ricetta a chi soffre di ipercolesterolemia potremmo sostituire la feta con la mozzarella o la ricotta vaccina che hanno valori di colesterolo rispettivamente di 46 mg/100 gr e 57 mg/100 gr in base ai dati delle tabelle CREA. L’aggiunta dell’avocado è l’ideale per abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Infatti oltre a non esservi traccia di colesterolo in questo delizioso frutto tropicale, l’avocado è ricco di fitosteroli che ne riducono l’assorbimento a livello intestinale. La feta ha diversi effetti benefici sull’organismo e fra questi citiamo l’ottima digeribilità grazie alla modalità di produzione e al mix di latte caprino ed ovino. Inoltre è ricca di probiotici, tanto preziosi per il benessere intestinale.

Come si prepara l’insalata greca con avocado

Per prima cosa prepariamo la feta grigliata. Ci basterà una piastra e, una volta tagliata a fette, la lasceremo grigliare 2 minuti per lato. Tagliamo tutti gli ingredienti e mescoliamo con una vinaigrette o una citronette. Per quanto riguarda il condimento a base di aceto balsamico, mescolare 6 cucchiai di olio d’oliva extravergine con 2 cucchiai di aceto balsamico di Modena. Poi per la citronette mixiamo 6 cucchiai di olio EVO e 3 cucchiai di succo di limone. Per quanto riguarda il sale, aggiungiamolo a seconda dei gusti personali ricordando che la presenza delle olive rende già salata la pietanza.

Ricordiamoci di schiacciare il cetriolo prima di mangiarlo

Solitamente siamo abituati a lavare i cetrioli e ad affettarli oppure tagliarli a dadini ma probabilmente trascuriamo un passaggio importantissimo. Dovremmo schiacciarli come fanno la maggior parte degli chef asiatici. Dopo aver lavato il cetriolo, lo asciughiamo e poi lo schiacciamo leggermente con un pestacarne. Questo procedimento permetterà di farlo asciugare leggermente rendendolo più croccante e saporito.

Se vogliamo mangiare bene e saziarci ecco l’insalata greca all’avocado che ha solo 392 calorie per piatto gustoso e light. Provala e lascia nei commenti il tuo parere.