Stendere i panni è un passaggio fondamentale per avere un guardaroba sempre in ordine, ma se abbiamo appena concluso un enorme ciclo di lavatrice e non abbiamo abbastanza mollette per stendere tutti i vestiti, come possiamo fare? Il pericolo maggiore in questi casi è che una folata di vento improvvisa ci porti via i panni o li faccia cadere per terra, sporcandoli e rovinando tutto il nostro duro lavoro.

Ma non temiamo, esiste un modo per stendere efficacemente i panni anche senza mollette e senza dover temere brutte sorprese.

Se siamo a corto di mollette per il bucato ecco come possiamo stendere i panni senza timore che il vento ce li porti via.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I capi più piccoli sono semplici da fissare a un filo

Per i capi più piccoli, come biancheria intima o costumi da bagno, rimediare è semplicissimo. Ad esempio, se abbiamo un paio di mutande, mettiamo il capo a cavallo del filo e facciamo passare la stoffa all’interno di uno dei buchi delle gambe, in maniera che il capo resti ‘annodato’ al filo. Anche reggiseni e costumi da bagno possono essere appesi grazie ai chiusini sul retro.

Il vero problema si presenta per i capi più ingombranti, come maglie e pantaloni.

Ma anche per questi c’è una soluzione.

Usiamo strategicamente fili e attaccapanni

Se siamo a corto di mollette per il bucato ecco come possiamo stendere i panni senza timore che il vento ce li porti via. Basta usare strategicamente degli attaccapanni oppure il filo stesso del bucato. Ad esempio, se siamo in campeggio e dobbiamo stendere maglie e pantaloni, facciamo passare il filo all’interno di una manica o della gamba dei pantaloni prima di fissarlo a un supporto. Se abbiamo invece sottomano degli attaccapanni, essi sono perfetti per stendere. Fissiamo maglie e pantaloni all’attaccapanni e poi appendiamoli al filo.

Se abbiamo fretta, ecco quali sono i trucchi che funzionano davvero per far asciugare i panni stesi più in fretta e senza pieghe.