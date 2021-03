Come ben sappiamo, Instagram è ad oggi considerato il social network per eccellenza. La sua crescita esponenziale negli ultimi anni, ha generato sempre più interesse, anche a livello commerciale. Ogni aspetto aziendale, dal marketing, al branding, alla comunicazione, viene gestito su questa piattaforma. In questo contesto, si è praticamente ormai ridotta la distanza tra azienda e cliente, ma sono nati nuovi problemi. Infatti, se si vuole proteggere il proprio brand su Instagram è questo quello che bisogna fare.

Account originali o fake?

Ogni giorno, nascono come funghi account non originali, che tentano di sfruttare la visibilità di imprese ed influencer. A volte sono fan che, anche senza malafede, attivano profili su Instagram inserendo nome, logo e slogan dei loro brand preferiti. Ciò però può danneggiare notevolmente l’azienda malcapitata, non solo a livello di immagine, ma anche a livello economico. Basta una piccolezza, anche una frase fuori posto, per mandare all’aria anni ed anni di comunicazione e brand positioning.

Per questo motivo, Instagram ha introdotto, già nel 2018, uno strumento che permette agli utenti di distinguere a colpo d’occhio, i profili reali da quelli fake.

Come ottenere la spunta blu su Instagram

Dunque, se si vuole proteggere il proprio brand su Instagram è questo quello che bisogna fare: richiedere la famigerata spunta blu. Quest’ultima è un badge, una sorta di sigillo di autenticità, che riconosce l’ufficialità del brand o del profilo che la rivendica. Funge da garanzia, sia per il social che per gli utenti stessi.

Per avviare la procedura di richiesta, bisogna innanzitutto effettuare il login tramite l’app o da desktop.

A questo punto entrando nelle impostazioni, basterà cliccare sulla voce “Account” e subito “Richiedi verifica”. Qui basterà compilare il modulo per la domanda di autenticazione, inserendo le informazioni che Instagram richiede obbligatoriamente. Dopo aver inserito il proprio nome e cognome, è necessario caricare un documento di riconoscimento. Possono andar bene sia la patente, che il passaporto o carta d’identità.

Non è sempre scontato ottenere il badge verificato su Instagram. Questo, infatti, viene di solito rilasciato a note celebrità e brand, che hanno già una forte presenza online.