Molti risparmiatori non hanno idea di quanto possono ottenere dal momento in cui acquistano i buoni fruttiferi postali. Ebbene ora diremo come fare per scoprire quanto vale il buono fruttifero postale con un semplice clic.

Prima, però, è bene dire perché le famiglie italiane hanno sempre investito in buoni fruttiferi postali. Il motivo principale è questo: hanno spese veramente ridotte all’osso e sono garantiti dallo Stato. Infatti, questo prodotto di investimento non ha commissioni di collocamento ed è esente da imposte di successione. Queste peculiarità hanno spinto molti italiani a comprare i buoni fruttiferi postali consci di dover solo affrontare l’imposta di bollo e una tassazione al 12,5%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Consultare il sito della Cassa Depositi e Prestiti

Ora ci avviamo al grande tema che interessa i nostri affezionati Lettori. Come si effettua il calcolo dei buoni fruttiferi postali? Per rispondere a questa domanda basta consultare il sito della Cassa Depositi e Prestiti. Quest’ultima infatti emette i buoni fruttiferi postali e li fa collocare sul mercato da Poste Italiane.

Quindi chi ha interesse a investire in buoni fruttiferi postali deve rivolgersi all’ufficio postale oppure sfruttare la modalità online. Esistono buoni fruttiferi postali cartacei e dematerializzati.

Nel primo caso il risparmiatore riceve un titolo cartaceo e deve conservarlo gelosamente mentre per il bfp dematerializzato viene effettuata una scrittura contabile a latere su un libretto di risparmio o un conto corrente BancoPosta.

Come calcolare il rendimento

Ora spieghiamo come calcolare il rendimento dei buoni fruttiferi postali. Consultando il sito di Cassa Depositi e Prestiti, capiamo quanto vale il titolo oppure riusciamo a simulare l’investimento in bfp. Il risparmiatore deve conoscere il tipo di buoni fruttiferi postali e la data di sottoscrizione. Successivamente indicare l’importo e la data di rimborso.

Un esempio pratico

Il primo aprile 2021 un nostro Esperto ha sottoscritto un bfp 3×4 per un importo di 10 mila euro. Inserendo questi dati il calcolatore indica che la prima data di maturazione interessi sarà tra 4 anni. Gli interessi corrisponderanno a 30 euro mentre la ritenuta fiscale è di 3,75 euro. Dunque il nostro montante equivale a 10.026,28 euro.

Scoprire quanto vale il buono fruttifero postale con un semplice clic

Per calcolare il rendimento totale del buono fino al dodicesimo anno bisognerà cliccare su “visualizza sviluppo”. La cifra finale sarà di 10.539,68 euro.