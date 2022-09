Se si smarrisce il codice fiscale/tessera sanitaria emessa dall’Agenzia Entrate

La tessera sanitaria, che oggigiorno ha sostituito il vecchio codice fiscale, ha una doppia utilità. Essa, infatti, consente di accedere a tutti i servizi della sanità pubblica e riporta anche il codice fiscale. Si tratta dell’unico documento contenente la certificazione del codice identificativo di un soggetto. Tuttavia, come accade per tutti i documenti di uso quotidiano, può capitare di smarrirla o di subirne il furto. Allora, ci si chiede cosa fare per venire subito in possesso di un duplicato, ossia di una nuova tessera. Ebbene, abbiamo 2 alternative, cioè quella di rivolgere la richiesta all’ASL territoriale di competenza, oppure all’ufficio più vicino dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, si potranno utilizzare gli strumenti telematici e seguire la procedura on line. Il tutto, collegandosi al sito internet ufficiale dell’Agenzia.

Procedura da seguire per ottenere un duplicato

Una volta giunti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, occorre inserire il codice fiscale smarrito, oppure i dati anagrafici. Poi, va indicato il motivo della richiesta, rispondendo anche a qualche domanda sulla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questa non è la procedura obbligata da seguire per ottenere una semplice copia del documento. Essa infatti può essere effettuata anche presso altri portali autorizzati al rilascio di documenti ufficiali. Si pensi ad esempio a evisura.it.

Una volta inseriti tutti i dati e dopo il controllo degli stessi, il documento si invierà all’indirizzo di residenza del richiedente. Spiegato come fare se si smarrisce il codice fiscale/tessera sanitaria, passiamo a specificare, però, un aspetto molto importante. Si consideri, infatti che vi è una differenza sostanziale tra la richiesta effettuata presso l’Agenzia delle Entrate e quella rivolta ad altri portali. Questo perchè solo l’ente ha il potere di rilasciare il documento dotato di banda magnetica, ossia il vero e proprio originale. Infine, per terminare sugli aspetti relativi alla procedura, si consideri che quella on line ha il vantaggio di essere molto comoda. Attraverso la stessa, infatti, si possono evitare file fisiche estenuanti presso gli sportelli. Quindi, implica un enorme risparmio di tempo ed energia

Cosa bisogna fare se si smarrisce il codice fiscale/tessera sanitaria

Specifichiamo quale è l’utilità di chiedere subito un duplicato della tessere sanitaria smarrita o sottratta. Ebbene, è di fondamentale importanza in quanto, in difetto, non si potrà accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, non si potranno prenotare le visite mediche specialistiche, né essere ricoverati in ospedale o chiedere la detrazione fiscale dei medicinali. Il documento, inoltre, può essere richiesto in caso di operazioni bancarie o postali, di stipula di un contratto telefonico o di richiesta di un finanziamento. Infine, alla scadenza, si invierà direttamente la nuova presso il nostro indirizzo, senza dover fare alcuna richiesta.

