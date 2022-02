3 metodi incredibili per ottenere gratis l’ISEE 2022 con Poste Italiane, online, con app oppure tramite WhatsApp

L’ISEE oramai è diventato uno dei documenti richiesti da tutti gli italiani. Grazie ad esso è possibile, infatti, avvalersi di Bonus e agevolazioni statali, in presenza dei requisiti di legge. L’ISEE riporta la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare e può essere ordinario o corrente. Il primo si riferisce a redditi e patrimoni dei due anni precedenti, mentre il secondo riguarda i 12 mesi precedenti. Tra le agevolazioni accessibili grazie ad esso abbiamo:

il reddito e la pensione di cittadinanza;

il Bonus prima casa under 36;

l’assegno unico e universale per i figli a carico;

il Bonus asilo nido.

Ebbene, l’ISEE è ottenibile gratis con Poste Italiane, seguendo una procedura la cui spiegazione è riportata sul relativo sito. Anzi, con più precisione, le modalità possibili per ottenere il documento sono 3:

proprio attraverso il sito;

tramite app;

oppure avvalendosi del supporto dell’assistente digitale, scrivendo un messaggio su WhatsApp.

Procedura da seguire per richiederlo online

Tutte le procedure sono state pensate per ottenere l’ISEE 2022 nel modo più veloce e agevole possibile. I primi due metodi che spiegheremo sono quelli che consentono di ottenere il documento on line. Quindi, si tratta di due dei 3 metodi incredibili per ottenere gratis l’ISEE 2022. Vediamo, come procedere. Anzitutto, andiamo sul sito poste.it di Poste italiane, cui si può accedere in 3 modi:

utilizzando il nome utente e password;

inquadrando il QR Code, visualizzabile sullo schermo dell’app BancoPosta o dell’app Poste Postepay ed effettuando l’autenticazione con i due fattori;

inquadrando il QR Code e cliccando sul tasto “Accedi con Poste ID, abilitato SPID”.

A quel punto, avuto accesso all’area riservata MyPoste, nella sezione “Servizi Online”, cliccheremo sull’opzione “Richiesta ISEE”. Successivamente, andremo sul pulsante giallo “Richiedi online” per poi scegliere la tipologia di certificazione che desideriamo. Inoltre, sarà possibile inserire l’indirizzo email, per riceverla anche tramite posta elettronica. Infine, inserita la richiesta, l’ISEE sarà disponibile dopo pochi istanti e si potrà anche scaricare.

3 metodi incredibili per ottenere gratis l’ISEE 2022 con Poste Italiane, online, con app oppure tramite WhatsApp

Un’ultima modalità per ottenere l’ISEE del tutto gratuitamente e semplicemente, è attraverso l’assistente digitale di Poste Italiane. L’assistenza si può ottenere oltre che dal sito poste.it e postapay.it, anche inviando un messaggio WhatsApp al numero 371.5003715. Infine, le su indicate app di Poste Italiane possono essere scaricate sia da App Store che Google Play. In più, sono al servizio di chiunque e non in via esclusiva dei titolari di un rapporto con Poste.