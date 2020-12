Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si riceve questa richiesta su WhatsApp bisogna fare particolare attenzione. Il mondo della comunicazione negli ultimi anni ha subito un cambiamento impressionante. In poco meno di un decennio si è passati dal poter solamente telefonare all’essere in grado, ad oggi, di essere in contatto con chiunque in qualsiasi momento. Tutto ciò è possibile innanzitutto grazie alla connessione internet e dunque dalla capacità degli smartphone di potersi connettere. In secondo luogo, dall’arrivo sul mercato delle applicazioni. Con questo termine ci si riferisce a tutti quei programmi che vengono scaricati direttamente sul proprio telefono. Nel mondo della comunicazione, la più importante in Europa è sicuramente WhatsApp.

Il pericolo delle truffe

WhatsApp infatti rappresenta senza dubbio il colosso della messaggistica instantanea. Ogni giorno, in Europa e nel mondo, migliaia di utenti scaricano questa applicazione. Proprio per la grande quantità di persone che sono presenti su questa piattaforma però, bisogna tenere alta la guardia. Tra poco infatti sveleremo come riconoscere i pericoli mentre si utilizza quest’app, e dunque come cercare di evitarli.

Negli ultimi tempi sono state scoperte diverse truffe che giravano tra gli utenti che utilizzano quest’applicazione. Tramite delle promesse o degli annunci inviati tramite messaggio, alcuni malintenzionati hanno provato a impossessarsi dei dati personali degli utenti. Per sapere una delle ultime in circolazione, consigliamo la lettura di questo articolo. Proprio per l’aumentare di queste truffe dunque, la stessa app ha pubblicato sul suo sito le scuse più comuni utilizzate dai truffatori per adescare le persone. Andiamole a vedere. Infatti attenzione perché se si riceve questa richiesta su WhatsApp bisogna fare particolare attenzione.

Richiesta di inoltrare il messaggio

Nella sezione delle domande più frequenti presente sul sito, WhatsApp ha messo in guardia sui casi in cui bisogna stare attenti per evitare di essere truffati. Infatti pare che i malintenzionati utilizzano sempre gli stessi stratagemmi. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cascarci. Innanzitutto bisogna ignorare i messaggi che ci dicono di fare una determinata cosa altrimenti rischiamo la sospensione dell’account WhatsApp. L’applicazione ha fatto sapere che la sospensione avviene solo in alcuni casi particolari e non viene chiesto niente in cambio per evitarla.

Inoltre è importante non fidarsi di chi si dichiara dipendente o affiliato di WhatsApp. L’applicazione comunica con gli utenti solamente tramite e-mail e in casi molto specifici. Ma la raccomandazione più importante riguarda una richiesta che ha ingannato molte persone. Infatti nel momento in cui un contatto a noi sconosciuto ci invia un messaggio e ci chiede di inoltrarlo, dovremmo iniziare a preoccuparci. La richiesta di inoltro di un messaggio è la tattica più utilizzata dai truffatori per adescare gli utenti e rubare informazioni sensibili. Nel caso non si conosce la persona che ci scrive e quest’ultima ci chiede di inoltrare un messaggio, sarebbe bene segnalare il contatto. Ecco dunque perché se si riceve questa richiesta su WhatsApp bisogna fare particolare attenzione.