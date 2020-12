Ecco a cosa bisognerebbe sempre fare attenzione quando si compra casa per non incorrere in imprevisti

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’acquisto di una casa rappresenta un evento molto importante nella vita di una persona. Investire il proprio denaro nel mattone è una scelta che si conferma sempre attuale.

Nonostante gli alti e i bassi del mercato immobiliare, le case sono un valore che si mantiene nel tempo. Molto spesso, però, l’acquisto di un appartamento è subordinato alla richiesta di mutui ventennali e trentennali. Dal momento che la compravendita è un’operazione molto delicata bisogna evitare ad ogni costo di incappare in rischi futuri.

Per questo motivo non ci si dovrebbe mai fare dei problemi a chiedere delucidazioni e informarsi. Ecco, allora, a cosa bisognerebbe sempre fare attenzione quando si compra casa per non incorrere in imprevisti.

Servizi in zona

Tra le cose a cui bisognerebbe sempre prestare attenzione prima di concludere un contratto ci sono i servizi presenti nel quartiere. Prima di acquistare sarebbe bene fare un giro in solitaria nel quartiere nel quale ci si appresta a vivere per verificare personalmente qualità di vita.

Esplorando il quartiere sarà possibile capire quali sono i servizi presenti in zona. Come scuole, aree verdi, parcheggi, negozi.

Sarà poi importantissimo, specialmente se si tratta di grandi città, che la zona sia ben servita con i mezzi pubblici. O da servizi di car e bike sharing.

Proprietà

Se non si acquista con il tramite di un’agenzia ma direttamente dal privato bisognerà accertarsi che l’immobile appartenga realmente al venditore.

E, nel caso, bisognerà anche controllare che sia l’unico proprietario del bene. Il classico esempio è quello di due coniugi in comunione dei beni proprietari di un immobile.

Per venderlo sarà necessaria l’autorizzazione di entrambi. E non sarà possibile vendere senza autorizzazione dell’altra parte.

Donazioni

Sarà anche importante verificare che l’immobile in vendita non sia stato oggetto di donazioni nei vent’anni precedenti.

Questo perché, se fosse frutto di donazione, anche dopo la vendita, chi è rimasto escluso dal contratto, potrebbe reclamare l’immobile.

Per verificare la documentazione sarà necessario consultare gli atti pubblici dei vari passaggi di proprietà. E questo anche senza autorizzazione del proprietario.

Le condizioni dello stabile

Quando si acquista un appartamento le spese affrontate sono tantissime ed è, quindi, importante evitare di incappare in altre.

Per evitare di affrontare spese di manutenzione straordinaria sarà, quindi, importante valutare attentamente quali sono le condizioni dello stabile.

Ecco, dunque, a cosa bisognerebbe sempre fare attenzione quando si compra casa per non incorrere in imprevisti. Per altre informazioni inerenti all’acquisto della casa si consiglia la lettura di questo articolo.