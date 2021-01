Ci sono un’infinità di tipi di monete. E se alcune rappresentano semplicemente un contante comune con cui pagare oggetti di piccolo valore, altre hanno tutt’altra importanza. Esistono, infatti, alcune monete rare e preziose che valgono una vera e propria fortuna. Basterà sapere quali sono e se si possiedono per poterle vendere assicurandosi delle cifre esorbitanti. Perciò, se si hanno queste monete in casa, si possiede un vero e proprio patrimonio.

I 10 Scudi di Carlo Emanuele I di Savoia

Iniziamo la lista delle monete preziose con i 10 Scudi di Carlo Emanuele I di Savoia. Questa moneta è una delle più antiche in commercio e appartiene addirittura al 1610. Si tratta di un oggetto di grandissimo valore. 14 anni fa, infatti, è stata venduta per ben 222.000 euro!

Rimanendo in tema di monete appartenenti a una specifica reggenza, ecco un’altra moneta dall’altissimo valore. Stiamo parlando dei 10 scudi di Carlo Emanuele II, datati 1641. Nel 2011 sono stati comprati per il valore di 150.000 euro.

La Quadrupla di Vittorio Amedeo I di Savoia

Passiamo poi a Vittorio Amedeo I di Savoia. La Quadrupla appartenente al suo regno vale all’incirca 78.000 euro. E poi troviamo le 100 lire littorie italiane del 1937, che possono essere trovate sul mercato per il valore di 39.000 euro e il carlino da 5 doppie che ne vale 50.000. Infine, troviamo l’1,5 Rubli per la Polonia dello zar Nicola I di Russia dell’anno 1838. Questa moneta è stata venduta a 43.2000 euro!

Tutte queste incredibili monete antiche valgono un vero e proprio patrimonio, su questo non c’è dubbio. Si tratta di oggetti da collezione molto rari e difficili da trovare. Ma ci sono delle famiglie che, per lungimiranza o per una questione affettiva, hanno conservato alcune di queste monete. Basterà vedere se siamo abbastanza fortunati da averne anche solo una!

