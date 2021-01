Il cioccolato è un alimento che tutti amiamo: che sia bianco, fondente o al latte, lo consideriamo irresistibile. Può arrivare dalle cioccolaterie svizzere, avvolgere una deliziosa Sachertorte austriaca, oppure comporre un bel dolcetto al gianduia, ma lo adoriamo sempre. Ed infatti ci lanciamo in semplici ed ottime ricette dove esso è l’ingrediente fondamentale.

Molti appassionati adorano le tavolette con percentuali altissime di cacao, cercando il cioccolato più fondente possibile. Altri invece preferiscono il gusto meno forte del cioccolato al latte.

In questo mondo, il cioccolato bianco rappresenta un po’ un mondo a parte, perchè, sorpresa sorpresa, non contiene nemmeno cacao propriamente detto. E quindi sorge spontanea una domanda: quali sono allora gli ingredienti di questo alimento? La risposta ci rivela anche la sorprendente ragione per cui il cioccolato bianco ha questo colore.

Il burro di cacao

Che sia fondente o al latte, i vari tipi di cioccolato contengono una certa quantità di pasta di cacao. Questo ingrediente conferisce alle nostre tavolette il tipico colore marrone. La quantità di pasta di cioccolato è normata nei vari Stati del mondo: ad esempio in Unione Europea vi è una direttiva apposita. Essa stabilisce ad esempio che il cioccolato al latte deve contenere come minimo il 30% di pasta di cacao.

Il cioccolato bianco, invece, ha una differenza fondamentale. Non contiene la pasta ma il burro di cacao, ovvero un grasso estratto dai chicchi separandolo dalla pasta. Per questa ragione, alcuni puristi potrebbero non considerarlo nemmeno vero cioccolato.

Cosa dice la legge

Anche questo prodotto è normato in Unione Europea dalla direttiva sugli alimenti di cacao e cioccolato. Le leggi europee dicono che un prodotto deve contenere un minimo di 20% di burro di cacao per poter essere venduto come cioccolato bianco. Deve inoltre essere composto per il 14% di materie solide del latte e 3.6% di materie grasse sempre del latte.

Il burro di cacao è un componente molto versatile. Non è usato solo per il cioccolato, ma anche, ad esempio, per cosmetici per le labbra, quali i rossetti ed appunto il burrocacao.

La prossima volta che discuteremo con amici appassionati di cioccolato, potremo spiegar loro la sorprendente ragione per cui il cioccolato bianco ha questo colore. Si tratta del burro di cacao.