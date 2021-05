Oggi spiegheremo il motivo straordinario per cui tutti stanno mettendo la spugnetta per lavare i piatti in lavastoviglie. Leggendolo così potrà sembrare molto strano, dato che la lavastoviglie serve a lavare i piatti e anche la spugnetta.

Solo che la prima li lava senza il nostro aiuto, la seconda invece da sola non fa nulla. E allora perché moltissime persone hanno iniziato a mettere la spugnetta per lavare i piatti nella lavastoviglie?

La spugnetta in casa è fondamentale anche se si ha la lavastoviglie

“Ho la lavastoviglie allora la spugnetta per lavare i piatti non mi serve a nulla”, non è assolutamente vero. Come abbiamo infatti già appreso, sempre qui sulle nostre colonne, esistono moltissimi utensili da cucina che in lavastoviglie proprio non si possono lavare.

Ad esempio i mestoli in legno, così anche le ciotole di questo materiale, oppure la moka del caffè e alcuni bicchieri in cristallo. Insomma la spugnetta serve sempre in cucina.

La spugna e i suoi batteri

La spugnetta assorbe l’acqua e se lasciata vicino al lavandino al suo interno si possono formare tantissimi batteri e muffe. Questa sarà poi la stessa spugna con cui si lavano le varie stoviglie. Si consiglia infatti di cambiare sempre la spugnetta almeno una volta ogni due settimane per evitare batteri, oppure la si può disinfettare.

Il motivo straordinario per cui tutti stanno mettendo la spugnetta per lavare i piatti in lavastoviglie

Come abbiamo già visto, esistono moltissimi metodi per disinfettare la spugnetta. Oggi aggiungiamo un altro super metodo per farlo. Infatti è possibile mettere la spugnetta in lavastoviglie assieme ai piatti sporchi, azionare il ciclo del lavaggio con l’asciugatura e in questo modo avremo piatti puliti e spugnetta pulita senza batteri. E tutto grazie ad un semplice ciclo di lavaggio.

Quindi la prossima volta che si fa la lavastoviglie non dimentichiamoci di mettere al suo interno anche la spugnetta.

Approfondimento

Altri metodi su come eliminare odori e batteri dalle vecchie spugne.