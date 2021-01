In questo periodo non si fa altro che parlare di USA. Dopo l’assalto al Congresso c’è un altro fatto, di cronaca rosa, che però ha lasciato tutti abbastanza a bocca aperta. Infatti è al via il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West. Ma che succede ora?

Lei vera regina dei social, lui king della musica. Insieme una potenza che vale circa qualche miliardo di dollari, senza dimenticare i 4 figli. E così il 2021 inizia con un pettegolezzo sul loro divorzio, dopo mesi di rumors sulla ormai relazione in crisi da tempo. E come ogni cosa anche le belle storie, o almeno quelle che sui social vogliono far sembrare belle, hanno una fine.

Ma qui non si tratta di: “Io prendo la casa al mare e tu quella in montagna”. Qua si sta parlando di miliardi di dollari. Dividere il patrimonio sarà facile se i due hanno firmato un accordo prematrimoniale. In caso contrario non sarà molto facile. E che vinca allora il miglior avvocato.

Al via il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West. Ma che succede ora?

Secondo voci di corridoio Kim Kardashian ha chiamato l’avvocato Laura Wasser, la numero uno dei divorzi hollywoodiani che ha seguito le separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La maggior parte della ricchezza dei due è dovuta ai loro business, fortunatamente separati. E sembrerebbe che Kanye West sia il più ricco della coppia grazie alla sua azienda Yeezy.

Ovviamente anche la star dei social non è da meno. Infatti con la sua azienda KKW beauty (proprietaria al 72%, l’8% è della mamma Kris e il 20% venduto per 200 milioni a Coty), la sua parte nel programma televisivo “Keep up with the Kardashian” e vari contratti di modeling, il suo patrimonio va oltre i 500 milioni di dollari.

Oltre a ciò vanno aggiunte le case, le macchine, opere d’arte e gioielli, senza dimenticare l’affido di 4 bambini che vanno dai 7 anni fino all’uno. Che succede ora? Si spera che abbiano firmato un contratto prematrimoniale, perché sennò la battaglia legale sarà bella lunga.

Approfondimento

Quanti soldi guadagna un influencer su Instagram?