Dove è diretto il sistema pensionistico italiano? Presto potrebbe cambiare tutto se sei interessato alla pensione flessibilità in uscita. Perché ritirarsi dal lavoro prima di maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia? Perché la flessibilità in uscita permette alle persone di arrivare comunque alla pensione.

Da quelle che per decenni sono stati impegnati in lavori gravosi. A quelli che semplicemente hanno problemi di famiglia. E quindi preferiscono avere più tempo da trascorrere con i propri cari. Se sei interessato alla pensione flessibilità in uscita? Presto potrebbe cambiare tutto. A partire dal conto alla rovescia per l’addio alla quota 100.

Se sei interessato alla pensione flessibilità in uscita presto potrebbe cambiare tutto, ma come?

Ad oggi lo scenario atteso da qui al 31 dicembre del 2021 è il seguente. Quello che prevede l’addio al pensionamento anticipato con la quota 100. A partire dall’1 gennaio del 2022. Con il governo italiano chiamato, in trattativa con i sindacati, a mettere a punto una nuova formula. Proprio quella della flessibilità in uscita sulle pensioni. A favore dei lavoratori che, come sopra detto, vogliono ritirarsi prima che maturi la prestazione INPS di vecchiaia.

Quali saranno le nuove forme di flessibilità per andare in pensione in anticipo?

Quali saranno allora le nuove forme di flessibilità per andare in pensione in anticipo? Al riguardo il governo italiano è al lavoro. Con la conseguenza che ci sono tante ipotesi sul tavolo. L’obiettivo è quello di mandare in soffitta quota 100. Senza che dal 2022 si torni ai requisiti stringenti della legge Fornero per andare in pensione.

E questo perché è vero che ci sono altre forme di flessibilità in uscita. Come l’Ape sociale ed Opzione donna. Ma queste vanno ad interessare solo una fascia ristretta di lavoratrici e di lavoratori. Che vogliono andare in pensione qualche anno prima rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni INPS di vecchiaia.