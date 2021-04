Il nostro Ufficio Studi oggi esprime la seguente raccomandazione: a Wall Street potrebbero esplodere al rialzo i prezzi di Teekay Tankers le cui azioni sono sottovalutate del 180%. Fra poco andremo a leggere i motivi ma prima facciamo una breve premessa.

I mercati azionari americani hanno iniziato la settimana con un forte rialzo e al momento non ci sono ragioni tali da impensierire. Ricordiamo che fra ieri ed oggi scade un setup ed il prossimo, lo farà il 16 aprile. Cosa succederà da ora in poi?

Al momento al tendenza è rialzista e quindi le probabilità sono a favore di ulteriori rialzi di breve termine. Per quanto riguarda, il lungo termine, riteniamo che fino alla prima settimana di agosto, non si dovrebbero creare condizioni per assistere a ribassi duraturi.

Ancora oggi quindi, ci sono diverse opportunità da cogliere e continuiamo a notare titoli sottovalutati e di non poco, in tendenza rialzista. Questo è il caso anche di Teekay Tankers che capitalizza in Borsa 480,4 milioni di dollari.

La società opera nel settore del trasporto marittimo al servizio delle industrie petrolifere.

Il titolo (NYSE:TNK) ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 aprile al prezzo di 14,26 in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 10,16 ed il massimo a 16,09.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 19,93% all’anno mentre sono cresciuti del 105,9% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano un fair value in area 17,86. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 40 dollari per azione.

A Wall Street potrebbero esplodere al rialzo i prezzi di Teekay Tankers le cui azioni sono sottovalutate del 180%

I prezzi sembrano pronti sulla rampa di lancio.

La strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 12,36 ed obiettivo primo in area 21,57 da raggiungere entro 3/6 mesi. Supporto di breve a 13,42. Il nostro giudizio è Strong Buy long tererm.

Si procederà per step.