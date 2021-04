Dopo le festività di Pasqua è normale sentirsi un po’ gonfi e pesanti. Infatti oltre ai chili sulla bilancia, spesso salgono anche i sensi di colpa. Però non c’è da preoccuparsi e da essere troppo duri con sé stessi: è normale concedersi del cibo in più durante questi periodi dell’anno. L’importante è rimettersi in carreggiata subito e mangiare più leggero.

Per questo oggi svegliamo una ricetta gustosa ma anche piena di fibre: ecco la vellutata depurativa di stagione, perfetta per sgonfiarsi dopo le festività pasquali.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per due persone:

a) una cipolla bianca di medie dimensioni;

b) 800 grammi di asparagi;

c) olio extravergine di oliva, quanto basta;

d) un dado vegetale senza glutammato;

e) una patata di medie dimensioni;

f) pepe, quanto basta.

Come portarla in tavola

Preparare questo primo piatto è molto semplice. Infatti basta munirsi di un buon coltello da cucina e di un tagliere pulito. A questo punto lavare sott’acqua corrente tutti gli ortaggi e procedere all’affettamento.

Quindi peliamo la patata e tagliamola a tocchetti uniformi. Allo stesso modo tagliamo gli asparagi e la cipolla bianca, privandoli delle loro parti di scarto.

Nel caso dei primi facciamo attenzione a non buttarne via in eccesso. Teniamo le punte lunghe almeno 3 centimetri.

Prendiamo una pentola e colmiamola di acqua. Prendiamo un tegame e ungiamolo d’olio, aggiungendo la cipolla e gli asparagi. Facciamoli dorare per cinque minuti.

Aspettiamo il bollore. Gettiamo dentro le patate e aggiungiamo il contenuto della pentola. Per insaporire inseriamo il dado e aspettiamo quindici minuti. Una volta terminato questo tempo, passiamo il tutto nel frullatore oppure rendiamolo cremoso con un l’aiuto di un minipimer.

Aggiustiamo di sale pepe e, se vogliamo, serviamo questo piatto con una bella spolverata di Parmigiano Reggiano.

Oggi abbiamo svelato come preparare la vellutata depurativa di stagione, perfetta per sgonfiarsi dopo le festività pasquali. Se si è interessati a scoprire delle ricette sane e leggere da mettere in tavola dopo le grandi abbuffate, consigliamo di leggere il seguente approfondimento. Ecco qui il link per scoprire come preparare l’infallibile ricetta di una vellutata depurativa perfetta per sgonfiarsi dopo le feste.