Ognuno di noi ha la propria bevanda preferita. C’è chi sorseggia decine di caffè al giorno, chi preferisce infusi alla frutta, chi il mate e chi il latte. E poi c’è chi invece non può proprio fare a meno di bere tè, caldo, freddo, verde o deteinato.

Il tè è una bevanda raffinata che vanta numerosi estimatori e che cela una tradizione millenaria.

Dato che si tratta di un ingrediente piuttosto caro oggi vogliamo svelare che se seguiamo questo consiglio risparmieremo moltissimi soldi su questo ingrediente che può arrivare a costare come un bene di lusso.

Una bevanda raffinata che vanta innumerevoli estimatori

In molti amano il tè, vi intingono i biscotti al mattino o lo sorseggiano ad ogni ora del giorno. Esistono innumerevoli varietà, il tè nero, quello verde, quello bianco e quello aromatizzato.

I veri estimatori, però, non userebbero mai le bustine di tè perché il gusto che rilasciano è molto meno intenso di quello del tè in foglie. Le bustine sono composte da una polvere che si ossida facilmente e che non contiene gli aromi che le foglie hanno. Per questo motivo il tè fatto con le bustine è meno intenso, meno scuro e più amaro.

Oltre a questo motivo il tè in bustine presenta un altro svantaggio. Esso, infatti è molto più caro del tè sciolto a parità di peso e di resa.

Se vorremo risparmiare moltissimo dovremo comprare solamente il tè sfuso in foglie. Vedremo coi nostri occhi che durerà di più, avrà un aroma molto più intenso e risparmieremo molti soldi.

