Se riposo, alimentazione e idratazione possono giovare, si dubita se fare la doccia con la febbre faccia bene o male

Molti non sanno che la febbre non è una malattia ma un sintomo. Esso si manifesta in presenza di stati infettivi e patologie sottostanti, anche infiammatorie, che fanno scattare una risposta del nostro organismo. Le infezioni che potrebbero scatenarla possono essere di carattere virale o batterico. Tuttavia, essa potrebbe essere anche la reazione del corpo a colpi di freddo, farmaci, vaccini o interventi chirurgici. Normalmente, la temperatura corporea è più bassa ad inizio giornata e tende ad aumentare verso sera. Se, però, l’aumento supera i valori considerati normali, si parla di febbre.

Quest’ultima, generalmente, potrebbe essere accompagnata da sintomi, quali: aumento della sudorazione, brividi, mal di testa, dolori muscolari, mal di gola. Poi, altri possibili sono: nausea, stanchezza, inappetenza, disidratazione. Solo nei casi più gravi potrebbero sopraggiungere anche convulsioni e allucinazioni.

Fare la doccia è possibile con la febbre seguendo determinati accorgimenti

Uno dei dubbi che potrebbe venire a chi versa in questa condizione è se sia possibile fare una doccia. Partiamo subito col dire che non è sconsigliato in maniera drastica. Tuttavia, poiché il nostro organismo sarebbe maggiormente esposto ad eventi traumatici, è necessario adottare delle precauzioni. Il tutto, per evitare peggioramenti del nostro stato di salute. Nello specifico, è importare non esporsi a basse temperature né dell’aria né dell’acqua. Prendere freddo, infatti, potrebbe far aumentare la temperatura corporea e causare brividi. Sicché, una doccia un po’ calda o tiepida potrebbe essere persino benefica per l’organismo stressato dalla febbre.

Dunque, sgombrati i dubbi sulla possibilità di fare una bella doccia semi calda, vediamo se riposo, alimentazione e idratazione possono giovare. Anzitutto, come anticipato, tra i sintomi più frequenti della febbre vi sarebbero disidratazione e senso di secchezza. Quindi, è molto importante bere frequentemente e abbondantemente. Stesso dicasi per l’inappetenza, che andrebbe contrastata cercando di alimentarsi, anche a piccole dosi e spesso, durante il corso della giornata.

Se riposo, alimentazione e idratazione possono giovare, si dubita se fare la doccia con la febbre faccia bene o male

Passiamo adesso ai cibi da prediligere quando si ha la febbre. Ebbene, al primo posto ci sarebbero minestre calde e al secondo posto i carboidrati. Infine, si necessiterebbe di frutta e verdura, che aiutano a risollevarsi, essendo ricche di antiossidanti. Per finire, dobbiamo sapere che riposare è molto importante perché consente di ripristinare le energie e stare meglio. All’opposto, praticare attività fisica potrebbe essere controproducente in un quadro infiammatorio generalizzato. Essa, infatti, potrebbe comportare l’innalzamento della temperatura corporea. Allo stesso modo, sarebbe sconsigliato introdurre zuccheri e grassi nell’alimentazione.

