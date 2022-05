La nostra casa non è semplicemente un contenitore di soli mobili, contiene anche la nostra vita. Per questo, anche se fossimo circondati da un arredo che non abbiamo scelto ma abbiamo trovato, cerchiamo sempre di farla parlare di noi.

Per personalizzarla, però, non c’è bisogno necessariamente di avere un grosso portafoglio per acquistare in negozi di design. Anche l’arte del riciclo creativo può darci una mano e con un briciolo di fantasia possiamo trasformare oggetti dimenticati, da cestinare e ormai inutili, in pezzi d’arredo unici.

In più, questa sì che sarebbe una vera personalizzazione, decorando i vari ambienti con qualcosa fatto con le nostre mani. Allora, se avessimo chiuso negli scatoloni libri ed enciclopedie che non si sfogliano più, per abbandonarli in soffitta o buttarli, dovremmo fermarci.

In questo articolo, infatti, scopriremo come potremmo riutilizzarli per creare esclusivi arredi dal sapore vintage.

3 idee creative per riciclare vecchi libri ed enciclopedie e arredare la casa con oggetti d’effetto per ingresso, cucina e soggiorno

Per il nostro primo progetto ci occorrerà un libro non troppo grande e dalla copertina rigida, ancora meglio se in similpelle e con decori dorati. In alternativa, potremmo scegliere anche una pubblicazione più moderna, in base allo stile che più ci piace.

Questo libro diventerà un portafoto originalissimo, che circonderà lo scatto di un momento della nostra vita avvolgendolo tra le sue pagine.

Per realizzarlo dovremmo incidere la copertina con un taglierino, facendo un’apertura grande più o meno quanto la foto. Quest’ultima, poi, potremmo attaccarla sul primo foglio bianco utilizzando semplice colla in stick. Viceversa, potremmo tagliare anche le pagine, creando un’apertura più profonda simile a uno scrigno.

Questo portafoto potremmo posizionarlo su quel ripiano dell’ingresso sempre pieno di cianfrusaglie che creano confusione, potendolo tenere anche in piedi grazie alla rigidità della copertina.

Seconda idea creativa

Con quell’enciclopedia ormai diventata inutile nell’era in cui tutto è a portata di click possiamo creare un meraviglioso sgabello.

Tutto ciò che dovremmo fare è incollare con della colla a caldo i vari tomi su una base con rotelle acquistata già pronta. Potremmo poi completare con un morbido cuscino da fissare con delle cinghie in cuoio, per rendere il tutto un po’ più chic.

Il nostro sgabellino sarà pronto in un attimo e andrà a riempire quell’angolino vuoto del soggiorno dove magari le piante non hanno avuto fortuna.

Terza idea creativa

Infine, con qualche libro di narrativa, sempre dalla copertina rigida, possiamo realizzare un incredibile ceppo per ordinare i coltelli più grossi e affilati.

L’ideale sarebbe sceglierne almeno due o tre della stessa dimensione e di colori diversi, da incollare tra di loro con della colla a caldo. Poi, per fissarli ulteriormente, potremmo avvolgerli sempre con una cinghia in cuoio o con un grosso pezzo di spago.

In questo modo potremmo piazzare in cucina un ceppo sorprendente in cui infilzare i coltelli tra le pagine di storie antiche.

Allora, ecco qui 3 idee creative per riciclare vecchi libri ma anche enciclopedie, costruendo eccezionali oggetti per la casa e personalizzandola quasi a costo zero.

