luluta Sicuramente le monete elettroniche avranno una parte importante nel nostro futuro ma l’ultimo anno sotto diversi aspetti ha iniziato a mettere in forse diversi aspetti. Alcuni fallimenti, il forte ridimensionamento dei prezzi, e una sfiducia che inizia a serpeggiare. Cosa attendere per il Bitcoin e le criptovalute nel 2023?

Il 2022 è stato un anno davvero difficile: inflazione alle stelle, crollo dei mercati e tassi in aumento, hanno creato non pochi problemi a tutti. Il prossimo anno potrebbe essere migliore, ma torniamo al nostro argomento principale.

Quando molti discutevano sul se e il forse delle criptovalute, più volte abbiamo indicato che l’aspetto più importante che pesava come una spada di Damocle, era che le criptovalute non avessere corso legale. Questo fatto di punto in bianco, avrebbe potuto polverizzare questo “mondo elettronico”. Bastava che le Banche centrali muovessero in dito a tal proposito.

Dal punto di vista grafico, già dagli ultimi 2 anni i grafici avevano iniziato a segnare minimi e massimi decrescenti. Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

Tralasciando le considerazioni sui fondamentali e su che impatto potrebbero avere sull’economia, oggi concentremo la nostra analisi sui grafici del Bitcoin euro.

Un grafico vale più di tante e sterili elucubrazioni.

Il Bitcoin e le criptovalute nel 2023 si giocano una partita importante

Dopo che nel novembre dell’anno 2021 la criptovaluta ha toccato il massimo a 59.725 è inziata una forte discesa. L’anno 2022 ha chiuso al prezzo di 15.450. Durante lo scorso anno è stato segnato il minimo a 15.121 e il massimo a 43.899,80.

Dove andranno i prezzi in questo nuovo anno?

Le proiezioni dei nostri algoritmi sono le seguenti:

area dei minimi 5.400/8.900

area dei massimi 29.000/22.345.

Questi prezzi verranno centrati? Non è detto, ma al momento ci danno un’indicazione su quello che potrebbe accadere.

L’analisi invece sul time frame mensile è la seguente:

in base ai criteri dell’analisi tecnica classica, solo un ritorno su base trimestrale superiore al prezzo di 21.553,80 potrebbe evitare un successivo e poetnziale sell off verso area 8.845 e oltre. Questo è stato il minimo segnato nell’ottobre del 2020.

Quindi, in base a queste considerazioni, questo non potrebbe essere il momento ideale di stare investiti su questa criptovaluta.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Le nostre previsioni per il momento collocano un minimo importante fra il secondo e il terzo trimestre di quest’anno.