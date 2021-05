La corretta pulizia delle stoviglie è fondamentale per avere piatti e bicchieri splendenti, ma anche per non scovare nauseabondi resti di cibo. Difatti, non è raro trovare incrostazioni o residui alimentari nelle pentole o in tutti ciò che utilizziamo per cucinare e mangiare.

Per non parlare poi degli aloni sui bicchieri, antiestetici e forse anche disgustosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ma c’è qualcos’altro che desta la nostra preoccupazione quando ci accingiamo a prendere un calice apparentemente pulito per versarci dentro del vino: la puzza. Ebbene sì, proprio quel cattivo odore misto tra cibo e acqua ristagnata che non riusciamo a spiegarci. Come mai abbiamo lavato accuratamente le stoviglie, le abbiamo asciugate con attenzione, ma l’odore poco piacevole sembra non volersene andare? Una risposta c’è e sta proprio tra le righe di ciò che abbiamo appena detto.

Se piatti e bicchieri puzzano dopo averli lavati e asciugati il problema potrebbe essere proprio questo

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di alcuni oggetti che siamo soliti usare in cucina per pulire pentole e superfici. Il problema è che spesso questi oggetti più che rimuovere lo sporco, finiscono per rendere ancora più sudicio ciò su cui li passiamo. Ecco, il problema della puzza è esattamente lo stesso e cioè gli oggetti che utilizziamo per lavare piatti e bicchieri.

Quando usiamo una spugna vecchia e ammuffita di certo non profumeremo le nostre posate. Allo stesso modo, se utilizziamo uno strofinaccio impregnato di cibo e che non vede la lavatrice da secoli, ecco che il risultato sarà identico.

Spesso non serve acquistare prodotti costosi con potenti antibatterici e profumi orientali se poi ricorriamo a degli strumenti alquanto discutibili.

La soluzione è molto semplice

Se piatti e bicchieri puzzano dopo averli lavati e asciugati il problema potrebbe essere proprio questo che abbiamo visto, ma rimediare è semplicissimo. Assicurarsi che la spugna non sia troppo vecchia e impregnata di cibo o sapone stagnante è importante per stoviglie splendenti e profumate. Questo vale anche per tutto ciò con cui le asciughiamo, per cui dobbiamo fare attenzione che non sia sporco o maleodorante di umido.

Per una casa e accessori puliti non serve Mastro Lindo, ma solo qualche piccola accortezza.