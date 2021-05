Forse in pochi conoscono l’albero più bello del Mondo capace di produrre 40 tipi di frutta, uno strabiliante prodigio della natura. Ognuno di noi dovrebbe possederne almeno uno! Si potrebbe definire una pianta magica o comunque un mistero della natura.

Si tratta dell’albero inventato dal professore statunitense, Sam Van Aken, esperto in agricoltura e giardinaggio. L’albero in americano si chiama “Tree of 40 fruit”, che appunto, come dice la parola produce ben 40 varietà differenti di frutti.

Come si presenta

La pianta, come già detto denominata “Tree of 40 Fruit”, a guardarla, sembra un albero come tanti altri. Tuttavia, quando arriva la primavera inizia a mostrare la sua diversità.

Infatti, sui suoi rami iniziano a sbocciare fiori di tutti i colori. Bianchi, rosa, rossi e viola, sparsi qui e lì. Poi, nel periodo estivo, mostra tutta la sua grandiosità regalando frutti di tutti i tipi, tra cui prugne, nocipesche, pesche, albicocche, ciliegie, noci e mandorle. Insomma, un negozio di frutta privato e gratuito!

Come è nato

Il professore d’arte, Van Aken, ha spiegato di aver lavorato a questa invenzione per ben cinque anni. Ha iniziato nel 2008, prendendo spunto dalla chiusura dell’antico frutteto urbano di New York. Questo conservava centinaia di varietà di frutti, alcuni vecchi di 150-200 anni.

Da quel momento, l’artista ha lavorato su 250 diverse specie di frutti, selezionandone delle decine. In seguito, ha iniziato a realizzare degli innesti a catena su un singolo albero da frutto, utilizzando tecniche complesse.

La principale tecnica utilizzata è stata quella del “chip budding”, che permette proprio di far germogliare gemme di varietà diverse sui rami della pianta. Infine, l’opera ha visto la luce e, ad oggi, ne esistono 16 esemplari al Mondo, conservati in musei, e da istituzioni negli USA.

Ognuno di noi vorrebbe coltivarlo

Molti, però, vorrebbero riprodurlo a casa, almeno gli amanti e gli appassionati della materia. Ebbene, chi è riuscito coltivarlo ha affermato che la maturazione avviene sempre nei tempi e nelle quantità previste.

In tal modo, i frutti non vengono sprecati. Insomma, forse in pochi conoscono l’albero più bello del Mondo capace di produrre 40 tipi di frutta, uno strabiliante prodigio della natura. E ognuno di noi dovrebbe possederne almeno uno!