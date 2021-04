In queste settimane di inizio primavera stiamo pensando tutti alla stessa cosa: cercare di avere giardini e balconi bellissimi. Tavolini, sdraio, rampicanti, amache e tanti altri oggetti ci stanno venendo molto utili per avere degli esterni da favola. Ma in primavera c’è una cosa in particolare che sboccia e che è il vero protagonista della stagione.

Stiamo parlando ovviamente di qualche bel fiore. E ce ne sono tantissimi, tutti diversi e ciascuno a modo suo adatto a diversi tipi di esterno. Oggi ne consiglieremo uno davvero clamoroso. Se piantiamo questa elegantissima pianta sul balcone i nostri vicini resteranno a bocca aperta.

Un nome che dice tutto

La pianta che consigliamo oggi è il dianthus barbatus. Sappiamo che questo nome scientifico può essere difficile da ricordare, ed infatti lo chiameremo in modo diverso. Il dianthus è infatti anche conosciuto come garofano del poeta, un nome che dà già l’idea dell’eleganza del fiore.

Il garofano del poeta è originario dell’Europa del sud, in particolare dei Pirenei. Esso è però presente anche in altri luoghi, come i Balcani ed alcune zone dell’Asia. È dunque perfetto anche per coltivarlo qui in Italia.

I dettagli più interessanti

Il garofano non è una pianta perenne, ma in un certo senso è come se lo fosse. Infatti, è vero che muore dopo due o tre anni, però lascia sempre dei semi. Questi faranno quindi crescere altri garofani e quindi ci sarà un ricambio per sempre.

Il punto di forza di questa pianta sono gli splendidi fiori che sbocciano in primavera: essi sono tutti bianchi con la parte centrale rossa o violacea. Una bellezza che garantisce grande eleganza ai nostri esterni. E siamo fortunati: il garofano del poeta non richiede cure particolari. Basta annaffiarlo ogni tanto (ma non troppo, non ne ha bisogno), ed il gioco è fatto. Inoltre, d’estate sarebbe meglio non lasciarlo troppo alla luce diretta del sole, che è un po’ troppo forte per lui. Un po’ d’ombra gli farà bene.

Se piantiamo questa elegantissima pianta sul balcone i nostri vicini resteranno a bocca aperta. Procuriamocene una e l’effetto è assolutamente garantito.