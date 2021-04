Ammettiamolo, i dolci sono una delle cose a cui è più difficile resistere, basta anche solo mangiarne una fetta per sentirci meglio all’istante.

Ogni tanto, qualche peccato di gola ce lo possiamo concedere, rende felici i più piccoli e anche i più grandi allo stesso modo.

Soprattutto in questo periodo, non c’è niente di meglio che la condivisione, divertirci nelle preparazioni e gioire del mangiare assieme.

Per rendere la preparazione ancora più semplice vedremo che bastano solo 5 semplici trucchetti per sfornare dolci soffici e buoni da impazzire.

Le regole basilari

La temperatura degli ingredienti è fondamentale. Infatti, burro e uova non vanno mai utilizzati subito dopo averli presi dal frigo.

Dobbiamo tirarli fuori in anticipo per raggiungere la temperatura ambiente oppure, in alternativa, possiamo utilizzare questo metodo: riscaldiamo le uova immergendole in acqua calda per qualche secondo e ammorbidiamo il burro a bagnomaria o nel microonde.

È importantissimo, per la buona riuscita del dolce, montare le uova per circa dieci minuti. Questa procedura richiede molta pazienza, per essere eseguita correttamente.

Successivamente, nell’unire le uova alla farina dobbiamo fare attenzione a non smontare il composto.

Poi, per aiutare la lievitazione del nostro dolce, aggiungere del lievito per dolci o anche del bicarbonato.

Come ultimo passaggio per la cottura della torta, ma non meno importante, c’è la cottura che ci permetterà di ottenere un ottimo risultato finale.

Ricordiamoci che non dobbiamo mai aprire il forno: la torta non deve essere esposta a sbalzi di temperatura.

Il forno deve essere statico e mantenere una bassa temperatura; infine lasciamo raffreddare il dolce e saremo presto pronti a gustarcelo.

Conservazione

Una volta che avremo preparato il nostro dolce, cerchiamo di conservarlo per più tempo possibile, così non sprecheremo la torta preparata.

L’ideale è conservarle sotto a una campana di vetro o in un porta-torta che abbia un coperchio per ricoprirlo.

Se il dolce in questione contiene il burro, non mettiamola in frigorifero perché tenderebbe ad indurire, poniamola invece in un posto fresco e asciutto.

Come abbiamo visto, bastano solo 5 semplici trucchetti per sfornare dolci soffici e buoni da impazzire.