Non tutti sanno che il nostro corpo e la nostra pelle sono l’habitat naturale di moltissimi micro organismi. Sono quasi tutti innocui, tranne uno che quando prolifera in maniera incontrollata può causare un fastidioso prurito e brutte infiammazioni: l’acaro della pelle. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo un segreto: ecco come non avere mai più acari della pelle con questo rimedio incredibile e completamente naturale.

Cosa sono e perché sono pericolosi per la nostra salute

Gli acari della pelle, o demodex brevis, vivono in simbiosi con l’uomo fin dai primi giorni di vita, sono innocui e non veicolano patologie. Almeno fino a quando il loro numero non diventa eccessivo. Quando questo accade la nostra pelle si riempie di bolle o arrossamenti e inizia a prudere moltissimo.

Le cause di questo arrossamento, chiamato acne rosacea, sono due: un improvviso abbassamento delle difese immunitarie e uno stato di stress prolungato. Ma niente paura. Possiamo risolvere il problema con prodotti completamente naturali.

Mai più acari della pelle con questo rimedio incredibile e completamente naturale: il segreto è lo zolfo

Il rimedio infallibile per riportare la pelle allo stato normale ed eliminare gli arrossamenti è quello di utilizzare un sapone allo zolfo, sostanza ricca di acido salicilico. Possiamo trovarlo in ogni erboristeria oppure realizzarlo in casa. Bastano due cucchiai di zolfo in polvere, due etti di sapone di Marsiglia grattugiato, 100 g di acqua e un cucchiaio di olio di mandorle.

Una volta pronto possiamo utilizzarlo mattina e sera e risciacquare la pelle sempre con acqua tiepida.

Lo zolfo non è l’unico rimedio utile contro gli acari. In alternativa possiamo usare degli impacchi di camomilla o un estratto di tè verde da applicare sulle zone maggiormente arrossate.

Se “mai più acari della pelle con questo rimedio incredibile e completamente naturale” è stato utile e siamo in cerca di detergenti ecosostenibili anche per la casa consigliamo “servono solo questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa per realizzare un fantastico detersivo fai da te”.