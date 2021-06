Questo periodo è perfetto per mettersi a lavorare nell’orto. Anche chi non ha il pollice verde dovrebbe provare, perché la soddisfazione data dal coltivare è tanta. Inoltre un buon orto garantisce anche della deliziosa verdura a chilometro zero da usare in tutte le migliori ricette.

Certo per avere un orto a regola d’arte ci sono tante cose da considerare. Una cosa molto importante ad esempio è la sinergia che si instaura tra le varie piante coltivate. Recentemente lo Staff di ProiezionidiBorsa ha dato un consiglio proprio in questo senso, indicando quali erbe aromatiche fanno bene al nostro raccolto.

Oggi ci concentriamo invece su una verdura ben precisa, anch’essa che ci porterà un raccolto davvero ricco. Se piantiamo questa deliziosa verdura nell’orto otterremo pomodori e spinaci di altissima qualità.

Ecco di che cosa si tratta

Consigliamo a tutti di aggiungere al proprio orto le angurie. Esse infatti si sposano bene con una grande varietà di ortaggi. Innanzitutto fanno molto bene a spinaci e pomodori, come abbiamo detto precedentemente. Ma sono anche molto adatte vicino alle carote, oppure alle cipolle. Insomma, sono perfette nell’orto perché riescono a dare forza a tutti gli ortaggi più popolari. E poi non dimentichiamoci che sono anche molto sane, e perfette per uno spuntino idratante in questi mesi caldi.

L’idea dietro questi accostamenti

C’è una ragione ben precisa per cui si cerca di accostare determinate verdure nell’orto. Si cerca infatti di sfruttare sinergie di vario tipo, ad esempio permettendo di allontanare parassiti pericolosi. Oppure a volte le piante garantiscono sostanze e caratteristiche utili al terreno e che rendono più facile coltivare altro.

Se piantiamo questa deliziosa verdura nell’orto otterremo pomodori e spinaci di altissima qualità. Con un po’ di pianificazione degli spazi nelle coltivazioni riusciremo a fare posto alla miracolosa anguria. Prepariamoci quindi ad un’esplosione di gusto quando il raccolto finirà in tavola.