Le macchie di calcare sono uno degli incubi più temuti da tutti i casalinghi. Dopo aver faticato, lavando e strofinando sanitari e rubinetti, ecco che quei fastidiosi aloni bianchi ricompaiono sulle superfici, vanificando tutto il nostro lavoro. Bisognerebbe avere a disposizione permanente uno straccio da utilizzare per asciugare i rubinetti mattina, pomeriggio e sera, dopo ogni singolo utilizzo. Il che equivarrebbe probabilmente a impazzire.

Visto che non possiamo farci sopraffare dalle faccende domestiche, dobbiamo trovare uno stratagemma per riuscire ad eliminare queste fastidiose macchie in modo semplice e veloce. Ecco perché in questo articolo sveleremo la soluzione definitiva. Creeremo un detergente in 2 minuti comodamente a casa nostra, in maniera facile, veloce ed economica.

Addio al calcare su rubinetti e lavandini in poche e semplici mosse

Il detergente che andremo a creare è tra i più naturali ed economici in assoluto. Ci serviranno solo 3 ingredienti.

In un contenitore versiamo 2 bicchieri di bicarbonato, il succo di un limone e 4 bicchieri di acqua distillata. Mescoliamo, fino ad ottenere una sorta di crema.

Aiutandoci con una spugna, dovremo quindi stendere il composto sulle superfici da trattare. Lasciamo agire 15-20 minuti, dopodiché prenderemo una spugnetta morbida e inizieremo a strofinare.

Dopo aver eliminato lo sporco residuo, utilizzeremo un panno umido per ultimare il lavoro ed asciugare il tutto. E il gioco è fatto! Noteremo subito un’immediata lucentezza e le macchie di calcare saranno sparite!

Ingredienti portentosi

Questa crema avrà un’azione disincrostante ma anche disinfettante, grazie alla presenza del limone.

Infatti il limone ha potere antisettico ed è un vero e proprio antibatterico naturale.

Su tutte le superfici

Preparare questo detergente è facilissimo, ci vorranno 2 minuti ed è davvero economico. Potremo utilizzarlo su tutte le superfici, dai rubinetti, ai lavandini, fino alle piastrelle.

Ecco perché potremo finalmente dire addio al calcare su rubinetti e lavandini in poche e semplici mosse.

