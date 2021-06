I colpi di sole sono una bruttissima cosa. Naturalmente, i medici ci ricordano che gli anziani e i bambini dovrebbero stare a casa nelle ore più calde del giorno. Tuttavia, il sole non fa proprio bene a nessuno. Per questa ragione in estate in molti prediligono l’uso di ampi cappelli.

Inoltre, come Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso ricordato, non dobbiamo dimenticarci di idratarci con frequenza. Ma cosa succede se abbiamo a disposizione poca acqua e ci siamo dimenticati il cappello? Come possiamo fare per non cadere vittima di quei fastidiosissimi mal di testa dovuti all’eccesso di sole?

Ecco, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo dare qualche suggerimento al Lettore. Ecco il segreto per rinfrescarci in estate quando abbiamo pochissima acqua.

Se siamo al mare

Innanzitutto, quando ci troviamo in riva al mare abbiamo un grande aiuto fornitoci dalla natura. Parliamo naturalmente del mare stesso che può essere un’utilissima sorgente di refrigerio.

Certo, non dovremmo mai dimenticarci il cappello ma non siamo perfetti e quindi capita. Ad ogni modo, possiamo sempre cercare di trovare delle zone d’ombra in cui ripararci subito dopo pranzo.

Immaginiamoci il seguente scenario: siamo usciti di casa e ci resta solo la fine di una bottiglietta d’acqua. Naturalmente parliamo di una piccola bottiglietta di acqua, quelle che in commercio si trovano da mezzo litro. Tuttavia, anche solo con questa piccola quantità di acqua possiamo rinfrescarci a dovere.

La procedura, nulla di più semplice. Prendiamo l’acqua che ci rimane e la versiamo delicatamente sul palmo della mano tra il nostro indice e il medio.

In primo luogo ci rinfreschiamo la fronte, facendo sfiorare delicatamente le dita alla pelle.

Poi, cerchiamo di inumidire la parte posteriore dei nostri lobi. Per chi non sapesse cosa sono i lobi, parliamo della parte molle dell’orecchio.

Infine, se siamo fortunati da avere ancora un po’ di acqua dobbiamo inumidire un’ultima parte del corpo. Si tratta della parte interna dei polsi che ansiamo a sfregare l’uno contro l’altro.