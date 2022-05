L’estate si avvicina a grandi passi. A brevissimo arriverà quindi il momento di indossare il costume. La prova costume è vissuta con grande ansia praticamente da tutte le donne. Siamo tutte iper-critiche con noi stesse, e spesso vediamo anche difetti dove non esistono neppure. Nonostante questo, però, svolgere regolarmente un po’ di sana attività fisica fa sempre bene, anche per chi sfoggia una silhouette da modella. Lo sport, infatti, è, prima di tutto, una questione di salute e benessere. Chi è diligente e ha frequentato palestra e/o piscina tutto l’inverno, non avrà grossi problemi o tanti chili da smaltire. Tuttavia, ci sono parti del corpo davvero difficili da rimodellare. Per alcune zone, a nulla valgono estenuanti sedute di cardio. Quindi se oltre a rassodarli vogliamo eliminare i rotolini di grasso, bisogna lavorare con esercizi specifici e ben mirati.

Un caso fra tutti è quello delle flaccide braccia “a tendina”. In questo articolo ci occuperemo del fondoschiena, un’altra parte del corpo che risulta in primo piano in spiaggia o in piscina. Tutte pensano a come fare per avere glutei alti e sodi, sul modello “brasiliano”. Ma il problema, però, non finisce qui. I glutei sono soggetti ad un inestetismo molto diffuso. Ci riferiamo a quel rotolino che si forma tra la natica e la coscia. Un piccolo salsicciotto che si trova praticamente nella piega. Precisiamo subito che questo rotolo non è costituito da adipe ma bensì da ritenzione idrica. Ciononostante, non è comunque un bel vedere. Nelle prossime righe spiegheremo alcuni esercizi mirati per eliminare, o quantomeno attenuare, questo inestetismo.

Se oltre a rassodarli vogliamo anche eliminare i rotolini di grasso sotto i glutei ecco 3 esercizi più 1 da fare a casa

Primo esercizio. Mettersi a terra a quattro zampe. Allungare una gamba all’indietro e sollevarla. Mantenere la posizione per minimo 3 secondi. Quindi abbassarla lentamente e tornare alla posizione iniziale.

Ripetere 12-15 volte e poi cambiare gamba.

Secondo esercizio. Sempre partendo dalla posizione a carponi, allungare una gamba all’indietro e, eseguendo un movimento laterale, ruotare la punta del piede verso destra cercando di allungarla il più possibile e poi verso sinistra.

Ripetere 12-15 volte e poi cambiare lato.

Terzo esercizio. Appoggiare la schiena (altezza scapole) sulla seduta del divano e piegare le ginocchia formando un angolo a 90°. Tenere i piedi tra loro ben separati. Da questa posizione, sollevare i fianchi fino a creare una linea retta con il busto.

Eseguire 15 ripetizioni per 3 serie.

Per eseguire il quarto ed ultimo esercizio bisogna avere a disposizione una palla da pilates. Sdraiarsi a terra con la pancia in su, mantenendo le gambe allungate e i piedi poggiati sulla palla da pilates. Da questa posizione, sollevare i fianchi e far ruotare la palla fin quando i piedi toccheranno i glutei. Per intensificare l’esercizio, farlo con una gamba sola per volta.

Ripetere 10-12 volte.

Ecco dunque i 4 esercizi da fare per allenare i glutei se oltre a rassodarli vogliamo anche eliminare i tanto odiati salsicciotti.

