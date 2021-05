La tecnologia ha certamente molti vantaggi nel mondo del lavoro, ma ha anche un grande svantaggio: dover essere sempre reperibili al telefono è una fonte di stress e di distrazione per molti di noi. A volte abbiamo semplicemente bisogno di staccare, soprattutto dopo una lunga giornata in ufficio o durante una meritata vacanza di relax.

Ma se i messaggi di lavoro continuano ad arrivare e non sembra esserci tregua, come possiamo risolvere la questione senza sembrare maleducati o poco professionali?

Esiste una soluzione molto semplice: i messaggi di risposta automatici su WhatsApp.

Se non vogliamo seccatori su WhatsApp quando siamo via dall’ufficio o in vacanza ecco il trucco che pochi conoscono per impostare una risposta automatica.

Comunichiamo ai nostri contatti che al momento non possiamo rispondere

Ma a cosa servono le risposte automatiche? Possiamo usarle per comunicare a un cliente che non siamo al lavoro e informarlo degli orari di ufficio, oppure che siamo in vacanza e che potranno raggiungerci tra una settimana. Ma possiamo anche utilizzarli per far sapere ad amici e famigliari che stiamo bene ma siamo troppo indaffarati per rispondere a un messaggio in questo momento. Dunque, come utilizzare i messaggi di risposta automatici? Se non vogliamo seccatori su WhatsApp quando siamo via dall’ufficio o in vacanza ecco il trucco che pochi conoscono per impostare una risposta automatica.

Scriviamo un messaggio di assenza o di benvenuto

Per impostare una risposta automatica possiamo utilizzare l’app sorella di WhatsApp, che si chiama WhatsApp business. Il suo funzionamento e la sua interfaccia sono praticamente identici al WhatsApp classico, ma con qualche feature in più. Per impostare un messaggio di risposta automatico basta installare l’app e cliccare sul menù. Selezioniamo l’opzione ‘Impostazioni attività’, poi ‘Messaggio di assenza o messaggio di benvenuto’. Ora potremo impostare un messaggio di risposta automatico e goderci finalmente i nostri momenti di relax in pace.

