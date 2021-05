Lo smartphone è uno fra i dispositivi che più utilizziamo ogni giorno. È uno strumento personale che molto spesso è utilizzato anche per lavoro. Avere un telefono funzionante e che non si rompa da un giorno all’altro è diventata una priorità. Capita spesso, però, che cambiamo il nostro smartphone quando non ci sono reali necessità. È tutta una questione di utilizzo; se il telefono è usato prevalentemente fra i social come WhatsApp e il web questa spesa potrebbe forse essere evitata. Prima di cambiare telefono dovremmo assolutamente considerare queste semplici soluzioni dal risparmio garantito.

Quali sono i problemi dello smartphone attuale?

Prima di cambiare telefono verifichiamo quali sono i reali motivi del perché vogliamo farlo. È per un problema specifico o perché ci siamo annoiati di quello vecchio? Se la risposta è la prima andiamo ad analizzare come risolverlo con queste semplici soluzioni.

Schermo rotto

Se si rompesse lo schermo potremmo seriamente pensare di cambiare telefono. Perché, però, non fare un tentativo da un riparatore specializzato? Molte volte il cambio del display costa decisamente meno di comprare un nuovo smartphone. Chiaramente dipende dal modello che si ha poiché ogni tecnologia ha un prezzo diverso.

Batteria scadente o che non si carica

Un problema del genere è risolvibile il più delle volte con pochi euro cambiando la batteria o il connettore dello smartphone. Non c’è bisogno di cambiare telefono.

Telefono lento o che si blocca

Se il nostro telefono è abbastanza recente, quindi se per esempio ha un anno o poco più, non troveremo grossi miglioramenti in uno nuovo di stessa fascia. Molto spesso per migliorare le prestazioni dello smartphone basta liberare la memoria. Se ciò non bastasse, proviamo ad effettuare preventivamente una scansione antivirus. Un ultimo approccio, di norma quello che porta più benefici, è formattare lo smartphone portandolo alle impostazioni di fabbrica. Ecco perché di cambiare telefono dovremmo assolutamente considerare queste semplici soluzioni dal risparmio garantito. Esiste una soluzione anche per il Wi-Fi lento in casa, problema che il più delle volte nasce da un nostro errore.