Molti di noi tengono in particolar modo alla propria privacy e vogliono difenderla a ogni costo, come è giusto che sia. Sappiamo bene, però, quanto questo obiettivo sia ormai difficile da raggiungere, soprattutto per la presenza dei cellulari nelle nostre vite. Questi apparecchi, per quanto utili ed efficienti, potrebbero talvolta nascondere delle insidie. E, proprio per questo motivo, dovremmo conoscerli in modo approfondito per evitare conseguenze. In particolar modo, dovremmo approfondire le applicazioni e le funzioni varie sul nostro dispositivo, che potrebbero rendere noti dati che vogliamo restino privati.

Modi in cui possiamo proteggere la nostra privacy sullo smartphone, ecco alcune funzioni che dovremmo tenere sotto controllo

La funzione di cui parliamo oggi e che potrebbe mettere a rischio la nostra privacy è proprio Face Time. Si tratta di un’opzione che moltissimi possessori di iPhone utilizzano e che è molto comune. Ma, a causa di un bug inizialmente scoperto da un utente, l’app potrebbe non essere del tutto sicura. Infatti, c’è la possibilità che, ancor prima della chiamata, l’utente possa ascoltare ciò che il ricevente sta dicendo, senza aver accettato la comunicazione. Questo vuol dire, per coloro che vogliono conoscere i nostri dati, che basterebbe avviare una chiamata alla quale non risponderemo per poter captare le informazioni più disparate.

Se vogliamo tutelare la nostra privacy, ci sono diversi aggiornamenti che possiamo mettere in atto. E Apple ha dato il modo di fermare il bug di cui abbiamo sottolineato il modus operandi. Infatti, c’è uno specifico aggiornamento che si potrà ritrovare sulle Impostazioni, sulla voce di Face Time, che proteggerà le chiamate.

Se non vogliamo che altri ascoltino le nostre conversazioni dovremmo sempre ricordarci di spegnere questa funzione sul cellulare che pochi considerano

Disattivare questa funzione, comunque, potrebbe essere solo il primo passo. Come già sottolineato, l’aggiornamento potrebbe proteggere l’utente da questo problema. Ma se non ci sentissimo sicuri al 100%, potremo disattivare Face Time in modo semplicissimo. Andando su Impostazioni, ci basterà cliccare sull’applicazione Face Time e cliccare sull’opzione di disattivazione. Perciò, se non vogliamo che altri ascoltino le nostre chiamate e le conversazioni che abbiamo, possiamo prendere strade diverse. Per i possessori di iPhone, certamente, questo può essere un ottimo dato. Inoltre, i nuovi modelli non dovrebbero presentare questo problema, ma molti di noi hanno lo stesso cellulare da anni. Quindi, possedere tali informazioni potrà di certo tornarci più che utile.

Approfondimento

Se la batteria si scarica troppo in fretta potrebbe voler dire che il nostro cellulare è vittima di una spia