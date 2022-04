Sappiamo bene quanto i capelli possano avere un impatto fondamentale sul nostro volto e sul nostro stile in generale. La chioma di tutti noi, infatti, è un po’ come un biglietto da visita. E, proprio per questo motivo, dobbiamo cercare di prendercene cura nel migliore dei modi. Sperimentare nuovi tagli e acconciature può essere il modo migliore per iniziare a impreziosire il nostro look. In questo modo, infatti, daremo alla nostra immagine quel tocco di classe e originalità che serve per lasciare tutti di stucco.

Tagli di capelli da provare assolutamente, ecco alcune idee che stravolgeranno il nostro look e che ci faranno anche apparire più giovani

Ovviamente, quando parliamo di capelli, la prima cosa a cui pensiamo è il taglio. È fondamentale, infatti, prendersi cura della forma della nostra chioma prima ancora di pensare all’acconciatura. E se le idee scarseggiano, possiamo prendere ispirazione dalle sfilate, dalle proposte online e dai VIP del grande schermo. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato proprio un taglio davvero originale e audace che potrebbe dare una svolta immensa alla nostra immagine. O se preferiamo seguire le stelle e siamo molto legati all’oroscopo, possiamo anche affidarci al nostro segno zodiacale. E in questo nostro articolo abbiamo proprio indicato i capelli perfetti secondo le regole dell’astrologia.

Sono questi i formidabili e fenomenali capelli richiestissimi che tutti vogliono e che daranno al volto un tocco giovane e fresco

Dopo aver visto il taglio, però, dobbiamo anche pensare all’acconciatura. Il modo in cui sistemiamo i capelli, infatti, è sicuramente fondamentale. Oggi vogliamo proporre una pettinatura forse leggermente vintage, ma delicata e fresca come non mai. Stiamo parlando della mezza coda floreale. Questo tocco di classe, infatti, non solo donerà una luce al viso totalmente diversa grazie ai capelli tirati indietro. Ma la leggerezza dell’acconciatura sarà anche sottolineata dalla presenza dei fiori, che si sposano alla perfezione con l’arrivo della primavera. Tutto ciò che dovremo fare sarà legare i capelli in una mezza coda, lasciando ricadere qualche ciocca sulla fronte, se vogliamo, per creare movimento.

Ora, sull’elastico usato per legare i capelli, applichiamo un secondo elastico cui sono attaccati dei fiori finti. Infatti, non ci servirà in alcun modo usare quelli veri, troppo scomodi e che renderebbero l’acconciatura poco pratica. Una volta sistemati i fiori finti, avremo la nostra chioma pronta per essere mostrata a tutti. Perciò, ora lo sappiamo. Sono questi i formidabili e fenomenali capelli richiestissimi perfetti soprattutto per le stagioni che sono in arrivo. La primavera e l’estate avranno un tocco decisamente diverso grazie a questa chioma, che potremo sfoggiare in ogni occasione e che donerà al nostro look giovinezza e allegria.

