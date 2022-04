Per ottenere capi profumati a lungo e aroma intenso non profumatori artificiali, ammorbidenti o costosi detersivi ma basterebbe questo trucco economico

Percepire un odore piacevole sui vestiti, si sa, piace a tutti. Lascia un buon ricordo della persona e comunica nelle persone attorno a noi un senso di armonia. Al contrario, una puzza persistente di sudore o di umido è fastidiosa. Dovremmo essere bravi ad evitarla il più possibile, prestando massima attenzione a questo aspetto fondamentale.

Recentemente abbiamo visto un trucchetto per togliere i cattivi odori che impregnano i tessuti, utilizzando in questo modo il vapore, ad esempio, della doccia di casa. Certo, però, questo è un rimedio successivo. Oggi invece osserviamo un metodo preventivo. Molti credono che l’unico sistema per insinuarsi in profondità tra le fibre dei tessuti sia approfittare del lavaggio in lavatrice. Questo è un errore, perché anche il ferro da stiro, tramite il vapore, riesce a svolgere la stessa funzione. Così potremmo aggiungere alcune gocce di olio essenziale all’interno del ferro da stiro per ottenere capi profumati a lungo e aroma avvolgente. Ma vediamo come fare.

Quale aroma utilizzare

Sulla scelta del prodotto da scegliere possiamo sbizzarrirci. L’importante è acquistare un flaconcino di qualità, cioè che non macchi oppure lasci aloni. In erboristeria dovremmo trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Per l’aroma potremmo scegliere la lavanda, se vogliamo trasmettere un profumo rilassante, oppure il limone, per una carica più vitaminica. Non dimentichiamo poi i possibili aromi che allontanerebbero anche le zanzare, come gocce alla menta. Questa pianta ha infatti proprietà insettifughe, così sarebbe l’ideale in vista dell’estate.

Per utilizzare questo rimedio, basterebbe aggiungere qualche goccia di prodotto all’interno del ferro da stiro. Alternativamente, potremmo versare l’acqua del ferro in un contenitore esterno. Aggiungiamo poi mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, versiamo qualche goccia del nostro olio essenziale e mescoliamo fino a che non sono tutti amalgamati. A questo punto possiamo versare il prodotto all’interno del ferro da stiro.

Per ottenere capi profumati a lungo e aroma intenso non profumatori artificiali, ammorbidenti o costosi detersivi ma basterebbe questo trucco economico

Il beneficio si potrebbe poi allargare agli ambienti, se stiriamo tessuti come lenzuola e tendaggi. Assicuriamoci sempre che il prodotto non lasci alcuna forma di alone, provandolo su qualche indumento vecchio cui non teniamo oppure su un angolo poco visibile di tessuto.

Se poi volessimo profumare naturalmente l’ambiente in cui ci troviamo, ricordiamo la possibilità di usare i potpourri floreali. Per aumentare l’idea di ordine e di serenità, infine, utilizziamo il metodo delle scatole. Basteranno 10 minuti al giorno per notare un cambiamento radicale nei nostri spazi.

