Moltissime persone tengono con sé gatti per compagnia. Sono animali teneri e affettuosi ed è facile innamorarsi di loro. Le famiglie più fortunate riescono a dare al proprio gatto di casa anche la possibilità di uscire. Che sia in giardino, in campagna o in un bosco, il gatto ha la possibilità di correre e cacciare senza fare danni dentro la nostra casa.

Non tutti sanno che questo stile di vita cela, però, delle insidie. Se non vaccinato il gatto di casa rischia di prendere questa malattia mortale, che può contrarre dagli altri gatti in libertà. Stiamo parlando della Leucemia Felina (o FeLV), scopriamola insieme.

Cos’è la FeLV e perché è rischiosa

La Leucemia Felina (FeLV) è una malattia infettiva che nella maggior parte dei casi porta alla morte del gatto. Questa malattia mortale colpisce il sistema immunitario dell’animale facilitando anche l’insorgenza di altre patologie gravi.

Questa malattia si trasmette di gatto in gatto attraverso il sangue, le secrezioni nasali e addirittura la saliva. Se il nostro gatto è abituato a stare nella natura è impossibile controllare le sue interazioni con altri gatti. Quindi se non vaccinato il gatto rischia di prendere questa malattia mortale tutti i giorni.

Se il nostro gatto di casa ha contratto la Leucemia Felina vedremo insorgere questi sintomi. Poco appetito, dimagrimento veloce, pelo ruvido e non lucido sono tra quelli più comuni. A questi si aggiungono difficoltà respiratorie, febbre, debolezza generale, poca attività e anemia.

Se sospettiamo che il nostro gatto sia affetto da Leucemia Felina, il nostro veterinario di fiducia può effettuare dei test diagnostici. Nel caso in cui i test confermino i nostri sospetti, il veterinario ci prescriverà controlli frequenti per scongiurare l’insorgenza di altre patologie. Se necessarie verranno anche fornite cure per infezioni già in corso.

I gatti affetti da Leucemia Felina hanno una speranza di vita che si aggira attorno ai 3/5 anni. È importantissimo, quindi, vaccinare i nostri gatti contro la FeLV, per scongiurare l’insorgere di questa orrenda malattia.